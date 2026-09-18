Ауыл халҡы ҡалала йәшәгәндәргә ҡарағанда әүҙемерәк

Башҡортостан халҡы бөтә кимәлдәге һайлауҙа ла, ҡағиҙә булараҡ, ярайһы уҡ әүҙемлек күрһәтә. “Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгендә эксперттар халыҡтың килеүенә йоғонто яһаусы факторҙарҙы атаны.
Политолог Артур Сөләймәнов фекеренсә, юғары күрһәткестәргә республика халҡының 40 проценттан ашыуының ауыл халҡы булыуы йоғонто яһай. Ә улар, ҡағиҙә булараҡ, ҡала халҡына ҡарағанда әүҙемерәк тауыш бирә.
Бынан тыш, республика халҡының юғары кимәлдәге тәрбиәһе һәм власҡа ышанысы бар, тип ышана эксперт.
– Беҙҙең төбәк һайлаусылары ил етәкселегенең курсын хуплай. Был да кешеләрҙең ни өсөн был һайлауҙарға килергә һәм тауыш бирергә теләгәнен күрһәтә. Шулай уҡ юғары ҡатнашыуға булышлыҡ иткән тағы бер факторҙы айырып ҡарарға мөмкин – ул ҡатмарлы геосәйәси мөнәсәбәттәр, халыҡ-ара мөнәсәбәттәрҙең турбулентлығы һәм үҙ-ара мөнәсәбәттәр факторы, – тип белдерҙе Артур Сөләймәнов.
Политолог билдәләүенсә, һайлауҙа ҡатнашырға теләүселәрҙең күплегенә тауыш биреүҙең яңы өс көнлөк форматы ла йоғонто яһай.
“Күп көнлөк тауыш биреү — 2020 йылда барлыҡҡа килгән яңылыҡ. Беҙ уның бөгөнгә тиклем һаҡланып ҡалыуын күрәбеҙ. Кешеләрҙең һайлау участкаларына килеп, үҙ тауышын биреү өсөн физик яҡтан күберәк ваҡыты бар”, – тип билдәләне эксперт.
Фото: “Һайлау” йәмәғәт үҙәгенән.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026