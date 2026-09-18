Һайлау менән бергә "Самауыр көнө" лә үтә

Бөгөн Өфө районының Шамонин урта мәктәбендәге 3076-сы һайлау участкаһына халыҡ иртәнән ағылды. Һәр кемдең үҙенең гражданлыҡ бурысын үтәү өсөн бында барлыҡ шарттар ҙа булдырылған. Һайлауға төрлө быуын вәкилдәре һәм ғаиләләре менән килеүселәр бар.
- Беҙ йыл да һайлауға йөрөйбөҙ, һәр ваҡыт гражданлыҡ бурысыбыҙҙы үтәйбеҙ. 18 йәш тулғас та һайлауға йөрөй башлағайныҡ, - тип белдерҙе ярты быуатҡа яҡын ғүмерен балаларға белем биреүгә арнаған, әле Шамонин урта мәктәбендә башланғыс кластар уҡытыусыһы булып эшләгән Флүрә Супанова. – Һәр кем үҙенең гражданлыҡ бурысын үтәр, тип уйлайбыҙ. Башҡортостаныбыҙ яҙмышы хәл ителгәндә нисек тыныс ҡына ятмаҡ кәрәк?
Гөлнара Ғәбиҙуллина – 3076-сы һайлау участкаһы рәйесе. Ул һайлауға халыҡтың әүҙем килеүе тураһында һөйләне.
– Алтынсы йыл инде был һайлау участкаһы рәйесемен. Һайлау комиссияһы ишеге асылыуҙың тәүге минуттарында уҡ гражданлыҡ бурысын үтәргә теләүселәр байтаҡ ине. Дөйөм алғанда, участкала 2436 һайлаусы иҫәпләнә. Ғәҙәттә, беренсе көндә һайлаусылар һаны 30 процент тәшкил итеүсән. Һайлаусыларҙың күбеһе йәкшәмбе килә. Шуны билдәләргә кәрәк, хәҙер халыҡ һайлауға әүҙем йөрөй, ҡарарҙы ҡабул итә, аңлы рәүештә тауыш бирә, - тип һөйләне Гөлнара Ғәбиҙуллина.
Өҫтәүенә бөгөн Шамонин урта мәктәбе биләмәһендә “Самауыр көнө” үткәрелә. Белеүебеҙсә, самауыр - татыулыҡты, берҙәмлекте, тотош ғаилә менән һөйләшеп, уй-серҙәреңде асып аралашыуҙы һынландырған әйбер ул.
Был сарала әүҙем ҡатнашҡан Лилиә Таһирова: “Ҡурсаҡтарҙы яһау менән күптән мауығам. Әле бына башҡорт ҡурсаҡтарын тегәм. Улар буйынса мәғлүмәттәр йыям”, – тип белдерҙе. Ул да үҙенең иртүк тауыш биреүе хаҡында әйтте. Ғөмүмән, халыҡ һайлауға килә, “Рәхмәт” акцияһында ла бик теләп ҡатнашалар.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, һайлау участкалары 18, 19 һәм 20 сентябрҙә иртәнге 8-ҙән 20.00 сәғәткә тиклем эшләй.
Зилә НУРИЕВА, Өфө районының Шамонин урта мәктәбе директоры:
– Бөгөн беҙҙең мәктәптә урынлашҡан һайлау участкаһында күптәр тауыш бирә, иртүк хатта сират бар ине. Тағы бөгөн беҙҙә “Самауыр көнө” үткәрелә. Был сағыу байрам ата-әсәләр менән берлектә эшләнгән “Берҙәмлек: халыҡтар, ғаилә берҙәмлеге һәм мәғариф” грант проекты бурыстарын тормошҡа ашырыуға ярашлы ойошторола. Ул милләт-ара татыулыҡты, теләктәшлекте һәм ғаилә ҡиммәттәрен нығытыуға йүнәлтелгән. Шулай уҡ иртәгә хәйриә йәрминкәһе була. Һайлау хоҡуғы булғандарҙың барыһы ла тауыш бирергә килер, тип уйлайым, сөнки беҙҙә йәшәүселәр бик әүҙем.
Гөлназ ҮТӘБАЕВА, Өфө районы Шамонин урта мәктәбенең рус теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы:
– Бөгөн, әлбиттә, һайлауҙа ихлас ҡатнаштыҡ. Әле “Самауыр көнө”ндә файҙалы үләндәр буйынса оҫталыҡ дәресен күрһәтәбеҙ. Үҙем – Әлшәй районынанмын. Бала саҡтан әсәйем миңә тыуған еребеҙҙә үҫкән шифалы үләндәр тураһында һөйләй торғайны һәм уларҙы ғәзиз кешем менән бергәләп йыя инек.
Автор фотолары.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ