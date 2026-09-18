Һайлауҙың беренсе көнөндә үк йәштәрҙең әүҙем ҡатнашыуы күҙәтелә

Өфөләге “Һайлау-2026” йәмәғәт мәғлүмәт үҙәгендә “Йәштәр һайлай: һайлаусыларҙың яңы быуыны” темаһына ла һөйләшеү булды. Унда ҡатнашыусылар йәштәрҙең һайлауҙарға, сәйәсәткә һәм йәмәғәт тормошона мөнәсәбәте тураһында фекер алышты. Беренсе тауыш биреү, электораль мәғлүмәт сығанаҡтары һәм йәш һайлаусылар менән хеҙмәттәшлектең заманса форматтары айырым темалар булып торҙо.
Унда ҡатнашҡан “Башҡортостан Республикаһының йәш депутаттар советы” ойошмаһы вәкиле Артур Зәйнуллин билдәләүенсә, һайлауҙың беренсе көнөндә йәштәрҙең әүҙем ҡатнашыуы күҙәтелә.
– Кешеләрҙең дөрөҫ мәғлүмәткә эйә булыуы һәм бер ниндәй ҙә деструктив ағымдарҙың йәштәребеҙгә йоғонто яһамауы өсөн көрәшеү мөһим.
Быны социаль селтәрҙәр аша эшләргә кәрәк, - тип билдәләне Артур Зәйнуллин.
Спикер шулай уҡ йәштәрҙең ялғанды бик нескә тойоуын өҫтәй, тап шуның өсөн алдаҡ менән уны һайлауға йәлеп итеү ауыр, әммә һайлауҙа ҡатнашыу гражданлыҡ бурысы икәнен аңлатыу мөһим.
Республикаға идара итеү үҙәгенең контент-үҙәге мөхәррире Денис Сәмиев билдәләүенсә, Башҡортостан йәштәре социаль селтәрҙә теге йәки был проблемаларға ҡарата комментарийҙар ҡалдыра. Быны “Инцидент-менеджмент” системаһы раҫлай.
– Йәштәрҙең власть менән үҙ-ара хеҙмәттәшлеге бер нисә йыл элек булған кеүек түгел. Бөгөн йәштәр бик әүҙем - быны социаль селтәрҙәр аша күрергә мөмкин. Һайлау өлкәһендә йәштәр асыҡ диалогта аралашмаҫҡа мөмкин, әммә социаль селтәрҙәр – комментарийҙар һәм ҡыҫҡа роликтар аша әүҙем аралаша. Күп нәмә кандидаттарға һәм яуаплы органдарға бәйле – улар йәштәрҙең бындай мөрәжәғәттәренә ни тиклем тиҙ яуап бирә. Был йәһәттән һайлаусылар менән аралаша белеү бик мөһим, – тине Денис Самиев.
Башҡортостан Республикаһының Йәштәр Хөкүмәте рәйесе Глүс Сабитов йәштәрҙең идара системаһында берләшеү тураһында һөйләне.
– Республикала Йәштәр хөкүмәте кеүек институттарҙың булыуы осраҡлы түгел. Был – кадрҙар резервы ғына түгел, ә хакимиәт менән диалог ҡороу майҙансығы ла. Һайлау алдында беҙ кандидаттар менән осрашыуҙар уҙғарабыҙ, уларға йәштәрҙе борсоған һорауҙарҙы бирәбеҙ. Экологиянан алып IT-секторға тиклем. Һайлауҙарҙан һуң был аралашыу туҡтамай, ул проект эшенә әүерелергә тейеш, – тип иҫәпләй Глүс Радик улы.
Өфө фән һәм технологиялар университеты социология һәм йәштәр менән эшләү кафедраһы доценты Римма Шәйәхмәтова үҙ сиратында тикшеренеүҙәр һөҙөмтәләре менән уртаҡлашты.
– Һуңғы йылдарҙа йәштәр араһында “минең тауышым һис бер нәмә лә үҙгәртмәй” тигән фекер кәмене.
Киреһенсә, 18 – 25 йәштәгеләр төркөмөндә һайлауҙа ҡатнашҡан кандидаттарға ҡарата талаптар артты. Йәштәр өсөн программа декларациялары түгел, ә ғәмәлдәге күрһәткестәр мөһим. Бынан тыш, ғаилә традициялары ла роль уйнай: ата-әсәләре һайлауҙарға йөрөгәнен күргән йәштәр үҙҙәре лә был йоланы һаҡлай, — тине доцент.
Эксперттарҙың сығыштарынан күренгәнсә, яңы быуын һайлаусылар – ҡатмарлы, анализлауға һәләтле һәм үҙ һүҙҙәре өсөн яуап бирерҙәй граждандар.
Тимәк, сәйәсәттә лә, ижтимағи тормошта ла йәштәр менән эш итеү форматтары үҙгәрә бара, һәм был оҙайлы процесс буласаҡ.
Р. Мусина фотоһы.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026