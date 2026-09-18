Башҡортостан
+17 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
18 Сентября , 05:00

Һайлауҙы яҡтыртыу буйынса Йәмәғәт матбуғат үҙәге эшләй

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ: бөгөн Рәсәйҙә, Башҡортостанда һайлау башланды.

Һайлауҙы яҡтыртыу буйынса Йәмәғәт матбуғат үҙәге эшләйҺайлауҙы яҡтыртыу буйынса Йәмәғәт матбуғат үҙәге эшләй
Һайлауҙы яҡтыртыу буйынса Йәмәғәт матбуғат үҙәге эшләй

Һайлауҙы яҡтыртыу буйынса "Һайлау-2026" йәмәғәт матбуғат үҙәге эш башланы. Унда һайлау кампанияһы барышы хаҡында спикерҙар сығыш яһаясаҡ, шулай уҡ тауыш биреү барышы яҡтыртыласаҡ.

Бөгөн иртәндән Өфөләге “Торатау” конгресс-холында 18, 19 һәм 20 сентябрҙә уҙасаҡ һайлау кампанияһы барышын яҡтыртыу буйынса Йәмәғәт матбуғат үҙәге эшләй башланы. Унда эшләгән журналистарҙы тәбрикләп Башҡортостан Журналистар союзы рәйесе Вәдүт Исхаҡов, Йәмәғәт штабы етәксеһе, БР Йәмәғәт палатаһы рәйесе Ынйы Әхмәҙуллина, РФ Президенты ҡарамағындағы Граждандар йәмғиәтен үҫтереү һәм кеше хоҡуҡтары буйынса совет ағзаһы, “Бойондороҡһоҙ йәмәғәт мониторингы” ассоциацияһы рәйесе Александр Брод, БР Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Азат Ғәлимханов сығыш яһаны.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, Башҡортостанда иһә 39 һайлау кампанияһы үтә. Был – Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлау, 28-се округ буйынса Башҡортостан Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай депутатын өҫтәмә һайлау, урындағы үҙидараның вәкәләтле органдары депутаттарын һайлау буйынса 37 кампания, шул иҫәптән Өфө ҡала советы депутаттарын, Ауырғазы һәм Белорет райондарының ике ауыл биләмәһе советы депутаттарын һайлау, шулай уҡ урындағы үҙидараның вәкәләтле органдары депутаттарын өҫтәмә һайлау буйынса һайлау кампаниялары.

Тауыш биреү өс көн дауамында – 18, 19 һәм 20 сентябрҙә барасаҡ.

Һайлауҙа ҡатнашығыҙ, илебеҙҙең киләсәге өсөн тауыш бирегеҙ!

 

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026

#ГолосМедиаСообществ2026

Һайлауҙы яҡтыртыу буйынса Йәмәғәт матбуғат үҙәге эшләй
Һайлауҙы яҡтыртыу буйынса Йәмәғәт матбуғат үҙәге эшләй
Һайлауҙы яҡтыртыу буйынса Йәмәғәт матбуғат үҙәге эшләй
Һайлауҙы яҡтыртыу буйынса Йәмәғәт матбуғат үҙәге эшләй
Һайлауҙы яҡтыртыу буйынса Йәмәғәт матбуғат үҙәге эшләй
Һайлауҙы яҡтыртыу буйынса Йәмәғәт матбуғат үҙәге эшләй
Һайлауҙы яҡтыртыу буйынса Йәмәғәт матбуғат үҙәге эшләй
Һайлауҙы яҡтыртыу буйынса Йәмәғәт матбуғат үҙәге эшләй
Һайлауҙы яҡтыртыу буйынса Йәмәғәт матбуғат үҙәге эшләй
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика