Һайлаусыны тыуған көнө менән ҡотланылар

Саҡмағош районында йәшәгән Данис Мөбәрәк улы Маннановты бөгөн ике ҡыуаныслы ваҡиға ҡаршыланы: хеҙмәт ветеранының тыуған көнө һайлау менән тура килде. Ул һәр ваҡыттағыса һайлауға иртә менән килеп тауыш бирҙе, тик уға бөгөн һайлау комиссияһы ағзалары шундай ҙур иғтибар күрһәтерҙәр тип уйлап та ҡарамай.
3259-сы һайлау участкаһында Данис Мөбәрәк улын тыуған көнө менән ҡотлап, иң яҡшы теләктәр әйтелде, бүләк тапшырылды. Ҙур стажлы һайлаусы, намыҫлы хеҙмәткәр өсөн был көтөлмәгән хәл булһа ла, моғайын, ветерандың күңеленә шатлыҡ өҫтәмәй ҡалмағандыр. Хәстәрлек һәм иғтибар – икеләтә ҡыуаныс. Тыуған көнөгөҙ ҡотло булһын, Данис Мөбәрәк улы!
Фото: “Игенче” гәзите сайтынан.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026