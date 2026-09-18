Башҡортостан
+19 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
18 Сентября , 14:20

Һайлаусыны тыуған көнө менән ҡотланылар

Ҙур стажлы һайлаусы, намыҫлы хеҙмәткәр өсөн был көтөлмәгән хәл булды...

Һайлаусыны тыуған көнө менән ҡотланыларҺайлаусыны тыуған көнө менән ҡотланылар
Һайлаусыны тыуған көнө менән ҡотланылар

Саҡмағош районында йәшәгән Данис Мөбәрәк улы Маннановты бөгөн ике ҡыуаныслы ваҡиға ҡаршыланы: хеҙмәт ветеранының тыуған көнө һайлау менән тура килде. Ул һәр ваҡыттағыса һайлауға иртә менән килеп тауыш бирҙе, тик уға бөгөн һайлау комиссияһы ағзалары шундай ҙур иғтибар күрһәтерҙәр тип уйлап та ҡарамай.

3259-сы һайлау участкаһында Данис Мөбәрәк улын тыуған көнө менән ҡотлап, иң яҡшы теләктәр әйтелде, бүләк тапшырылды. Ҙур стажлы һайлаусы, намыҫлы хеҙмәткәр өсөн был көтөлмәгән хәл булһа ла, моғайын, ветерандың күңеленә шатлыҡ өҫтәмәй ҡалмағандыр. Хәстәрлек һәм иғтибар – икеләтә ҡыуаныс. Тыуған көнөгөҙ ҡотло булһын, Данис Мөбәрәк улы!
Фото: “Игенче” гәзите сайтынан.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика