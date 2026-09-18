Башҡортостан
+17 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
18 Сентября , 06:00

Федераль эксперт Башҡортостандың һайлауға әҙерлеген юғары баһаланы

Бөгөн биш илдән халыҡ-ара күҙәтеүселәр менән бергә Өфөләге участкаға барҙыҡ – барыһы ла теүәл, яҡшы ойошторолған.

Федераль эксперт Башҡортостандың һайлауға әҙерлеген юғары баһаланыФедераль эксперт Башҡортостандың һайлауға әҙерлеген юғары баһаланы
Федераль эксперт Башҡортостандың һайлауға әҙерлеген юғары баһаланы

Рәсәй Президенты ҡарамағындағы Граждандар йәмғиәтен үҫтереү һәм кеше хоҡуҡтары буйынса совет ағзаһы, “Бойондороҡһоҙ йәмәғәт мониторингы” ассоциацияһы рәйесе Александр Брод Йәмәғәт матбуғат үҙәгендә сығыш яһап, Башҡортостандың һайлауҙарға әҙерлеген баһаланы.

– Башҡортостанда һайлауҙың эшлекле, конкурентлы, ҡыҙыҡлы, тыныс, лайыҡлы үтеүен теләйем. Йәйен мин ике тапҡыр республикала булдым, Һайлауҙы күҙәтеү буйынса йәмәғәт штабы менән эш кәңәшмәләре үткәрҙем, Граждандар форумында булдым, электораль эксперттар, әүҙем күҙәтеүселәр, журналистар, сәйәси партиялар, власть органдары вәкилдәре менән осраштым. Минеңсә, Башҡортостанда һайлау кампанияһы эш режимында үтте һәм төбәк халҡы тарафынан ҡыҙыҡһыныу менән ҡабул ителде, был халыҡтың битараф булмауын күрһәтә. Бөгөн биш илдән халыҡ-ара күҙәтеүселәр менән бергә Өфөләге участкаға барҙыҡ – барыһы ла теүәл, яҡшы ойошторолған, - тине Александр Семенович.

Ул шулай уҡ республикала тауыш биреүҙең хәүефһеҙлегенә һәм уңайлылығына айырыуса иғтибар бүленде, тип өҫтәне.

Баш ҡаланың һайлау участкаларына барып, быға инана алдыҡ. Атап әйткәндә, Александр Брод фекеренсә, физик мөмкинлеге сикләнгән һәм сирләгән граждандар өсөн тауыш биреү уңайлы булһын өсөн шарттар булдырылған.

– Әйткәндәй, республикала күпселек участкаларҙы беренсе ҡаттарға күсереү, уларҙы пандустар, хәрәкәт итеүе сикләнгән граждандар, насар күреү һәм ишетеү һәләте булған кешеләр өсөн махсус ҡулайламалар менән тәьмин итеү өсөн күп нимә эшләнгән. Бындай ҡулайламалар һәр һайлау участкаһында тиерлек бар. Күпселек участкалар видеокамералар менән йыһазландырылған, - тип өҫтәне эксперт.

Башҡортостанда өс көнлөк тауыш биреү башланды. Ул 18, 19 һәм 20 сентябрҙә барасаҡ. Һайлау участкалары көн һайын иртәнге сәғәт 8-ҙән киске 8-гә тиклем тиклем эшләйәсәк.

 

Р. Мусина фотоһы.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026

#ГолосМедиаСообществ2026

 

Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика