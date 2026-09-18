Миләүшә Ҡаһарманова: "Һәр тауыш оло һыуҙың бер тамсыһы булыуға тиң"

Бөгөн иртә менән, бөтә илдәге кеүек үк, Башҡортостандың да һайлау участкалары үҙ ишектәрен асты. Тәүгеләрҙән булып тауыш биреүселәр араһында билдәле яҙыусы, “Башҡортостан ҡыҙы” журналының баш мөхәррире Миләүшә Ҡаһарманова ла бар ине. Ул үҙенең гражданлыҡ бурысын үтәгәндән һуң тәьҫораттары менән уртаҡлашты.
– Һайлауҙа һәр саҡ ҡатнашам. Был - минең гражданлыҡ бурысым, ошо илдең йәшәйешенә, үҙебеҙҙең киләсәккә, балаларҙың тормошона ниндәйҙер ыңғай һөҙөмтәләр индереүгә булышлыҡ, тип иҫәпләйем.
Беҙҙең һайлау участкаһында иртәнсәктән йәнлелек, әле асылмаҫ борон уҡ халыҡ төркөмө көтә ине. Мин дә улар иҫәбендә булдым. Асыҡ йөҙ, күңелле музыка менән ҡаршы алып торалар. Үҙенә күрә бер байрам шикелле. Бөгөнгө бигерәк тә көсөргәнешле ваҡиғалар эсендә ошолай берҙәм һәм дәррәү булыуыбыҙ йәмғиәттең көсөн, һәр тауыштың оло һыуҙың бер тамсыһы булырға ынтылыуын күрһәтә.
Илебеҙҙә һайлау һәм һайланыу РФ Конституцияһының 32-се статьяһында нығытылған. Һайлауҙа ҡатнашыу, тимәк, ошо хоҡуҡты декларациялау ғына түгел, ә уны ҡулланыу ҙа. Беҙ үҙ төбәгебеҙ, республикабыҙ яҙмышына битараф булмауыбыҙҙы белдерәбеҙ. Был шул уҡ ваҡытта сәйәси мәҙәниәт күрһәткесе лә: тирә-яҡта барған ваҡиғаларға яуаплылыҡ алыу. Һайлау – хоҡуҡ, ә юридик бурыс түгел, әммә һәр кемдең үҙаң, ҡараш һәм фекер билгеһе, - тине ул.
Фото: М. Ҡаһарманованың шәхси архивынан.