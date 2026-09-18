Насар хәрәкәтләнгән пациенттар нисек һайлай?

Өфөләге “Һайлау-2026” йәмәғәт мәғлүмәт үҙәгендә эш дауам итә. Ундағы сираттағы спикер – Башҡортостандың һаулыҡ һаҡлау министрының беренсе урынбаҫары Гөлнара Зиннурова белдереүенсә, һайлауҙа республика дауаханалары хеҙмәткәрҙәре һәм пациенттары әүҙем ҡатнаша. Медицина ойошмалары базаһында 90 һайлау участкаһы эшләй. Шуларҙың 55-е - даими һәм 35-е ваҡытлыса, тип хәбәр итте ул.
– Стационар биналарҙағы һайлау участкаларында дежурҙа торған хеҙмәткәрҙәребеҙ ҙә, пациенттарыбыҙ ҙа тауыш бирә алһын өсөн бөтә шарттар булдырылған, – тип билдәләне Гөлнара Фаат ҡыҙы.
Медицина учреждениеларында ятҡан һәм фалиж һуҡҡан пациенттар өсөн айырым шарттар булдырылған.
– Насар хәрәкәтләнгән пациенттарға һайлау комиссияһы ағзалары күсмә йәшниктәр менән килә. Үҙе ҡултамға ҡуя алмағандарға килгәндә, әгәр пациент дауаханаға һалынған саҡта йәки уның барышында ышаныслы кешеһен күрһәткән икән, ул уның янындағы был кешенән үҙе урынына ҡултамға ҡуйыуҙы үтенә ала, – тип аңлатты тауыш биреүҙең ҡайһы бер үҙенсәлектәре тураһында Гөлнара Зиннурова.
Олег Яровиков фотоһы.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026