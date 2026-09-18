Башҡортостан
+17 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
18 Сентября , 09:10

Насар хәрәкәтләнгән пациенттар нисек һайлай?

Ошо хаҡта һаулыҡ һаҡлау министрының беренсе урынбаҫары һөйләне.

Насар хәрәкәтләнгән пациенттар нисек һайлай?Насар хәрәкәтләнгән пациенттар нисек һайлай?
Насар хәрәкәтләнгән пациенттар нисек һайлай?

Өфөләге “Һайлау-2026” йәмәғәт мәғлүмәт үҙәгендә эш дауам итә. Ундағы сираттағы спикер – Башҡортостандың һаулыҡ һаҡлау министрының беренсе урынбаҫары Гөлнара Зиннурова белдереүенсә, һайлауҙа республика дауаханалары хеҙмәткәрҙәре һәм пациенттары әүҙем ҡатнаша. Медицина ойошмалары базаһында 90 һайлау участкаһы эшләй. Шуларҙың 55-е - даими һәм 35-е ваҡытлыса, тип хәбәр итте ул.

– Стационар биналарҙағы һайлау участкаларында дежурҙа торған хеҙмәткәрҙәребеҙ ҙә, пациенттарыбыҙ ҙа тауыш бирә алһын өсөн бөтә шарттар булдырылған, – тип билдәләне Гөлнара Фаат ҡыҙы.

Медицина учреждениеларында ятҡан һәм фалиж һуҡҡан пациенттар өсөн айырым шарттар булдырылған.

– Насар хәрәкәтләнгән пациенттарға һайлау комиссияһы ағзалары күсмә йәшниктәр менән килә. Үҙе ҡултамға ҡуя алмағандарға килгәндә, әгәр пациент дауаханаға һалынған саҡта йәки уның барышында ышаныслы кешеһен күрһәткән икән, ул уның янындағы был кешенән үҙе урынына ҡултамға ҡуйыуҙы үтенә ала, – тип аңлатты тауыш биреүҙең ҡайһы бер үҙенсәлектәре тураһында Гөлнара Зиннурова.

 

Олег Яровиков фотоһы.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026

#ГолосМедиаСообществ2026

Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика