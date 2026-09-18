Һәр саҡ беренселәр рәтендә!

Балтас районында 1180-се һайлау участкаһы асылыу менән Маты ауылында йәшәүсе Фәлғәт Ғарифуллин тәүгеләрҙән булып тауыш бирҙе. Һайлауға беренсе булып килеп, гражданлыҡ бурысын үтәү уның йәш сағынан яҡшы ғәҙәтенә әүерелгән. Ул бер ваҡытта ла һайлауға бармай ҡалмай, ти яҡташтары.
“Һайлау тормоштоң айырылғыһыҙ өлөшөнән тыш, үҙеңдең позицияңды яҡлау, күрһәтеү өсөн ҙур мөмкинлек тә”, - ти хеҙмәт ветераны.
Фото: “Балтач таңнары” гәзите сайтынан.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026