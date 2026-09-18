Башҡортостан
+17 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
18 Сентября , 05:30

Һәр саҡ беренселәр рәтендә!

Һайлауға беренсе булып килеп, гражданлыҡ бурысын үтәү ветерандың йәш сағынан яҡшы ғәҙәткә әүерелгән.

Һәр саҡ беренселәр рәтендә!Һәр саҡ беренселәр рәтендә!
Һәр саҡ беренселәр рәтендә!

Балтас районында 1180-се һайлау участкаһы асылыу менән Маты ауылында йәшәүсе Фәлғәт Ғарифуллин тәүгеләрҙән булып тауыш бирҙе. Һайлауға беренсе булып килеп, гражданлыҡ бурысын үтәү уның йәш сағынан яҡшы ғәҙәтенә әүерелгән. Ул бер ваҡытта ла һайлауға бармай ҡалмай, ти яҡташтары.

“Һайлау  тормоштоң айырылғыһыҙ өлөшөнән тыш, үҙеңдең позицияңды яҡлау, күрһәтеү өсөн ҙур мөмкинлек тә”,  - ти хеҙмәт ветераны.

 

Фото: “Балтач таңнары” гәзите сайтынан.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика