Республика юғары уҡыу йорттары студенттары ҡайҙа тауыш бирә?

Республика университеттарында 17 һайлау участкаһы ойошторолдо, тип хәбәр итте “Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгендә Башҡортостан Республикаһының Фән һәм юғары белем биреү буйынса дәүләт комитеты рәйесенең беренсе урынбаҫары Азат Фәттәхов.
Уның һүҙҙәренсә, Өфө фән һәм технологиялар университеты филиалдарында – ете, М. Аҡмулла исемендәге педагогия университетында – дүрт, Өфө дәүләт нефть техник университетында – ике, Башҡортостан дәүләт медицина университетында һәм З. Исмәғилев исемендәге Өфө дәүләт сәнғәт институтында берәр участка һайлау комиссияһы эшләй. Ҡалған һайлау участкалары ғилми учреждениеларҙа урынлашҡан.
Тауыш биреүҙең беренсе көнөнә расписание студенттарҙың парҙар башланыр алдынан тауыш биреү мөмкинлеге булһын өсөн ҡуйыла. Сит ҡалаларҙан килгән студенттар алдан уҡ булған урындарына беркетеү алды, шуға күрә уларға белем биреү процесын өҙөргә һәм алыҫтағы өйҙәренә ҡайтырға тура килмәне, тип белдерҙе Азат Фәттәхов.
2026 йылда Башҡортостан Республикаһында һайлау кампанияһы барышын күҙәтеү һәм һайлауҙа тауыш биреү буйынса йәмәғәт штабы ағзаһы Тимур Вәлитов билдәләүенсә, университеттарҙа һайлау комиссияларын ойоштороу һәм республика студенттарын сәйәси яҡтан тәрбиәләү мөһим бурыс булып тора.
– Һайлау алды кампанияһы осоронда университеттар үҙҙәренең социаль селтәрҙәрендә алдағы һайлауҙар тураһында кәрәкле мәғлүмәт урынлаштырҙы. Сөнки әгәр балаларҙы сәйәси яҡтан тәрбиәләү менән шөғөлләнмәһәк, уларҙың иғтибарын “суррогат” яулай, – тине ул.
Олег Яровиков фотоһы.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026