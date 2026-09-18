Республикала өс миллионға яҡын кешенең тауыш биреү хоҡуғы бар

Өфөләге “Һайлау-2026" йәмәғәт матбуғат үҙәгендә Башҡортостан Республикаһы Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Азат Ғәлимханов үҙенең брифингында белдереүенсә, 2026 йылдың 18 сентябрендә иртәнге сәғәт 8-ҙән барлыҡ һайлау участкалары ла асылған һәм тәүге һайлаусылар шунда уҡ тауыш бирә башлаған.
18, 19 һәм 20 сентябрҙә республикала бер юлы төрлө кимәлдәге 38 һайлау кампанияһы үткәрелә. Уларҙың иң мөһиме — Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлау. Бер үк ваҡытта Башҡортостанда 28-се Ҡыҙыл һайлау округы буйынса Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы - Ҡоролтай депутатын өҫтәмә һайлау, Өфө ҡала Советы депутаттарын һайлау, шулай уҡ ҡайһы бер райондар һәм ауыл биләмәләре депутаттарын төп һәм өҫтәмә һайлау үтә. Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлауҙа 10 сәйәси партия ҡатнаша, төбәк төркөмдәрендә 65 кандидат бар.
Алты бер мандатлы округ буйынса 43 кандидат теркәлгән, депутат мандатына алтынан һигеҙ кандидатҡа тиклем дәғүәсе бар.
28-се Ҡыҙыл һайлау округы буйынса республика парламенты депутатын өҫтәмә һайлауҙа биш кандидат теркәлгән.
Өс кандидат сәйәси партияларҙан күрһәтелгән, икеһе һайлауҙарҙа үҙ-үҙен күрһәтеү тәртибендә ҡатнаша. Өфө ҡалаһы ҡала округы Советы депутаттарын һайлауҙа берҙәм ҡала һайлау исемлегенә биш һайлау берекмәһенән 128 кандидат индерелгән. 18 бер мандатлы округта 87 кандидат теркәлгән. Депутат мандатына конкуренция дүрт-ете кеше тәшкил итә.
Башҡортостан Республикаһы һайлаусылары һаны 2 955 278 кеше тәшкил итә. Участка һайлау комиссиялары урындағы ваҡыт буйынса иртәнге сәғәт 8-ҙән киске сәғәт 8-гә тиклем эшләйәсәк.
Республиканың Үҙәк һайлау комиссияһында “ҡыҙыу бәйләнеш” телефоны эшләүен дауам итә, уның аша һайлау кампанияларын ойоштороу һәм үткәреү менән бәйле мәсьәләләр буйынса консультациялар һәм аңлатмалар алырға мөмкин. Һорауҙы күп каналлы 8 800 347 54 54 телефоны буйынса бирергә мөмкин.
Фото: "Һайлау-2026" йәмәғәт һайлау үҙәгенән.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026