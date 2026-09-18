Тәүге көн нисек үтте?

Башҡортостанда тауыш биреүҙең тәүге көнө тамамланды. Ул нисек үтте? Иң мөһиме тыныс һәм имен. Бөгөн иртәнге һигеҙҙә асылған бөтә һайлау участкалары киске һигеҙҙә ябылды.
Ә тәүге йомғаҡ һандарын Үҙәк һайлау комиссияһы иғлан итте. Шулай итеп, Башҡортостанда һайлауҙың беренсе көнө аҙағына теркәлгән һайлаусыларҙың 31,89 проценты тауыш биргән. Был турала республиканың Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе урынбаҫары Марат Ғәҙелов хәбәр итте.
– Был ярайһы уҡ яҡшы һөҙөмтә, — тип билдәләне Марат Ғәҙелов.
Ҡалаларҙан — Нефтекама һәм Салауат, райондарҙан Асҡын, Благовар, Ейәнсура, Салауат һәм Яңауыл райондары әүҙем килеүен күрһәтте, тип өҫтәне ул.
Уның һүҙҙәренсә, Башҡортостанда халыҡ һайлауҙарға рәхәтләнеп йөрөй, һәм был айырыуса тауыш биреү процесы байрамға әйләнгән ауыл ерендә һиҙелә.
Һайлауҙар өс көн дауам итәсәк, һайлау участкалары иртәгә һәм иртәнән һуң да асыласаҡ. Республика халҡы Дәүләт Думаһы, Өфө ҡала советы депутаттарын, шулай уҡ урындағы үҙидара органдары вәкилдәрен һайларға тейеш.
Автор фотоһы.