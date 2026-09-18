Йәмәғәт күҙәтеүселәре үҙ бурыстарын үтәргә тулыһынса әҙер

"Һайлау-2026" йәмәғәт матбуғат үҙәгендә Башҡортостан Республикаһының Йәмәғәт палатаһы рәйесе Ынйы Әхмәҙуллина йәмәғәт күҙәтеүселәре корпусының эше тураһында һөйләне.
Башҡортостанда йәмәғәт күҙәтеүселәре берҙәм тауыш биреү көнө сиктәрендә һайлау участкаларында эшләргә әҙер. Башҡортостан Республикаһы Йәмәғәт палатаһы рәйесе Ынйы Әхмәҙуллина һөйләүенсә, һәр участкала йәмәғәт күҙәтеүсеһе бар, ә бөтә корпус уҡыу үткән һәм үҙ бурыстарын үтәргә әҙер.
– Йәмәғәт күҙәтеүсебеҙҙең йыйылма образы тураһында һүҙ йөрөткәндә, ҡағиҙә булараҡ, ул ҡатын-ҡыҙ уҡытыусы, табип, китапханасы йәки социаль өлкә хеҙмәткәре. Урында танылған хөрмәтле кеше, - тип билдәләне Ынйы Ревил ҡыҙы.
Йәмәғәт күҙәтеүсеһе статусы документтар менән раҫлана. Бейдж - махсус билдә йәки танытма һайлау участкаһында күҙәтеүсене асыҡларға мөмкинлек бирә. Һайлауҙы күҙәтеү буйынса йәмәғәт штабы биргән һәм вәкәләтле кеше ҡул ҡуйған йүнәлтмә күҙәтеүсенең вәкәләттәрен раҫлай. Бынан тыш, йәмәғәт күҙәтеүселәре исемлеге участка һайлау комиссияларына мәғлүмәт биреү өсөн Үҙәк һайлау комиссияһына тапшырыла.
Ынйы Әхмәҙуллина белдереүенсә, йәмәғәт күҙәтеүселәре корпусы яҡшы әҙерлек үткән һәм үҙ бурыстарын үтәргә тулыһынса әҙер.
Фото: "Һайлау-2026" йәмәғәт матбуғат үҙәгенән.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026