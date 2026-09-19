Башҡортостан
+19 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
19 Сентября , 04:45

Һайлауға ғаиләләре менән киләләр

Бергәләп “Алға тотош ғаилә менән” конкурсында ла үҙ көсөңдө һынап ҡарарға мөмкин. Тулыраҡ - сайтта:

Һайлауға ғаиләләре менән киләләрҺайлауға ғаиләләре менән киләләр
Һайлауға ғаиләләре менән киләләр

Стәрлетамаҡтарҙың күбеһе һайлау участкаларына ғаиләләре менән килә, сөнки был – бик яуаплы ғәмәл. Тағы бергәләп “Алға тотош ғаилә менән” конкурсында ла үҙ көсөңдө һынап ҡарарға мөмкин.

Коллегабыҙ, “Ашҡаҙар” гәзитенең баш мөхәррире, Бөтә донъя башҡорттарының Стәрлетамаҡ бүлексәһе етәксеһе Рәмил Мансуров та ғаиләһе менән бергәләп һайланы. Улы Айбулат комиссия ағзаларына һәм һайлаусыларға ижади бүләк яһаны – ҡурайҙа уйнаны.

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, һайлау участкалары 18, 19 һәм 20 сентябрҙә иртәнге 8-ҙән 20.00 сәғәткә тиклем эшләй.

Сығанаҡ, фотолар: Стәрлетамаҡ ҡалаһы хакимиәте.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ.

 

Һайлауға ғаиләләре менән киләләр
Һайлауға ғаиләләре менән киләләр
Һайлауға ғаиләләре менән киләләр
Һайлауға ғаиләләре менән киләләр
Һайлауға ғаиләләре менән киләләр
Һайлауға ғаиләләре менән киләләр
Һайлауға ғаиләләре менән киләләр
Һайлауға ғаиләләре менән киләләр
Һайлауға ғаиләләре менән киләләр
Һайлауға ғаиләләре менән киләләр
Һайлауға ғаиләләре менән киләләр
Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика