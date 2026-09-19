Һайлауға ғаиләләре менән киләләр

Стәрлетамаҡтарҙың күбеһе һайлау участкаларына ғаиләләре менән килә, сөнки был – бик яуаплы ғәмәл. Тағы бергәләп “Алға тотош ғаилә менән” конкурсында ла үҙ көсөңдө һынап ҡарарға мөмкин.
Коллегабыҙ, “Ашҡаҙар” гәзитенең баш мөхәррире, Бөтә донъя башҡорттарының Стәрлетамаҡ бүлексәһе етәксеһе Рәмил Мансуров та ғаиләһе менән бергәләп һайланы. Улы Айбулат комиссия ағзаларына һәм һайлаусыларға ижади бүләк яһаны – ҡурайҙа уйнаны.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, һайлау участкалары 18, 19 һәм 20 сентябрҙә иртәнге 8-ҙән 20.00 сәғәткә тиклем эшләй.
Сығанаҡ, фотолар: Стәрлетамаҡ ҡалаһы хакимиәте.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ.