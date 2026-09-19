Башҡортостан
+19 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
18 Сентября , 19:05

Тауыш биреүҙең икенсе көнө башланды

Барығыҙҙы ла һайлау участкаларында иртәнге 8-ҙән киске 20 сәғәткә тиклем көтәләр. 

Тауыш биреүҙең икенсе көнө башландыТауыш биреүҙең икенсе көнө башланды
Тауыш биреүҙең икенсе көнө башланды

Башҡортостанда, бөтә илдәге кеүек үк тауыш биреүҙең икенсе көнө башланды. Быйыл беҙ Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлайбыҙ. Шулай уҡ Башҡортостанда өҫтәмә рәүештә БР Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай депутатын һайлаясаҡтар, шулай уҡ муниципаль һайлауҙар үтә.

Тауыш биреү ваҡыты үҙгәрешһеҙ: урындағы ваҡыт буйынса иртәнге 8.00 сәғәттән 20.00 сәғәткә тиклем. Һайлау быйыл өс көн — 18-20 сентябрҙә үтәсәк.

Берҙәм тауыш биреү көнөндә —Башҡортостанда “Рәхмәт” акцияһы үтә. Был юлы купон буйынса ташламалар алып буласаҡ, алдағы йылдарҙағы кеүек бүләктәр уйнатыу ҡаралмаған.

Һайлауҙар буйынса ҡыҙыу элемтә телефоны: 8-800-200-00-20.

Тауыш биреүҙең яҡынса һөҙөмтәләре дүшәмбе, 21 сентябрҙә, иртәнсәк билдәле буласаҡ. Ә килеүселәр буйынса, һайлауҙың тәүге көнө йомғаҡтары билдәле – беренсе көн аҙағына теркәлгән һайлаусыларҙың 31,89 проценты тауыш биргән. Был бик һәйбәт күрһәткес. Бөгөн һәм иртәгә лә күптәр барыр тип көтөлә. 

Фото: "Башинформ". 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика