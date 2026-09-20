100 йәшлек ветеран һайлау участкаһына килеп тауыш биргән

Салауат ҡалаһында йәшәгән Бөйөк Ватан һуғышы ветераны Владимир Антонович Пискарев һайлауҙан ситтә ҡалмаған – һайлау участкаһына килеп тауыш биргән. Уға 100 йәш.
Салауат ҡалаһы хакимиәте башлығы Марат Заһиҙуллин белдереүенсә, ҡалала йәшәгән һуғыш ветераны Николай Степанович Косенко ла үҙенең гражданлыҡ позицияһын белдергән, уның өсөн тауыш биреү өйҙә ойошторолған.
- Оло йәштә булыуҙарына ҡарамаҫтан, ветерандарыбыҙ иң әүҙем һайлаусылар булып ҡала. Улар өсөн был йола ғына түгел – тыуған ҡала һәм илдең киләсәге өсөн аңлы һайлау, - ти етәксе.
“Иң мөһиме – һаулыҡ һәм яҡындарыбыҙҙың иҫәнлеге”, — ти ветерандар. Йөҙ йыл ғүмер, фронт, илде тергеҙеү... Һәм улар бөгөн дә сафта ҡала. Батырлыҡ, аҡыл һәм Тыуған илгә ысын мөхәббәт өлгөһө өсөн һеҙҙең алда баш ейәбеҙ.
Фото: Марат Заһиҙуллиндың МАХ-тағы каналынан.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026