Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
20 Сентября , 13:15

100 йәшлек ветеран һайлау участкаһына килеп тауыш биргән

Ул бөгөн дә сафта

100 йәшлек ветеран һайлау участкаһына килеп тауыш биргән100 йәшлек ветеран һайлау участкаһына килеп тауыш биргән
100 йәшлек ветеран һайлау участкаһына килеп тауыш биргән

Салауат ҡалаһында йәшәгән Бөйөк Ватан һуғышы ветераны Владимир Антонович Пискарев һайлауҙан ситтә ҡалмаған – һайлау участкаһына килеп  тауыш биргән. Уға 100 йәш.

Салауат ҡалаһы хакимиәте башлығы Марат Заһиҙуллин белдереүенсә, ҡалала йәшәгән һуғыш ветераны Николай Степанович Косенко ла үҙенең гражданлыҡ позицияһын белдергән, уның өсөн тауыш биреү өйҙә ойошторолған.

- Оло йәштә булыуҙарына ҡарамаҫтан, ветерандарыбыҙ иң әүҙем һайлаусылар булып ҡала. Улар өсөн был йола ғына түгел – тыуған ҡала һәм илдең киләсәге өсөн аңлы һайлау, - ти етәксе.

“Иң мөһиме – һаулыҡ һәм яҡындарыбыҙҙың иҫәнлеге”, — ти ветерандар. Йөҙ йыл ғүмер, фронт, илде тергеҙеү...  Һәм улар бөгөн дә сафта ҡала. Батырлыҡ, аҡыл һәм Тыуған илгә ысын мөхәббәт өлгөһө өсөн һеҙҙең алда баш ейәбеҙ.

Фото: Марат Заһиҙуллиндың МАХ-тағы каналынан.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026

100 йәшлек ветеран һайлау участкаһына килеп тауыш биргән
100 йәшлек ветеран һайлау участкаһына килеп тауыш биргән
100 йәшлек ветеран һайлау участкаһына килеп тауыш биргән
100 йәшлек ветеран һайлау участкаһына килеп тауыш биргән
100 йәшлек ветеран һайлау участкаһына килеп тауыш биргән
100 йәшлек ветеран һайлау участкаһына килеп тауыш биргән
100 йәшлек ветеран һайлау участкаһына килеп тауыш биргән
100 йәшлек ветеран һайлау участкаһына килеп тауыш биргән
100 йәшлек ветеран һайлау участкаһына килеп тауыш биргән
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика