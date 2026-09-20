Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
20 Сентября , 14:30

Һайлаусылар хәйриә йәрминкәһендә ҡатнашты

Һайлау участкаһы менән бергә “Йөрәктән–йөрәккә” тип аталған хәйриә йәрминкәһе лә гөрләне

Һайлаусылар хәйриә йәрминкәһендә ҡатнаштыҺайлаусылар хәйриә йәрминкәһендә ҡатнашты
Һайлаусылар хәйриә йәрминкәһендә ҡатнашты

Кумертау ҡалаһының Д.Емельянов исемендәге 6-сы мәктәбендә ойошторолған һайлау участкаһы менән бергә “Йөрәктән – йөрәккә” тип аталған хәйриә йәрминкәһе лә гөрләне.

Ата-әсәләр, балалар һәм педагогтар был эштең уртаһында ҡайнаны, һәр класс тәм-том, китаптар, уйынсыҡтар тупланған сауҙа кәштәһен булдырҙы. Һатыуҙан йыйылған аҡса  махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан яҡташтарына оҙатыласаҡ.

Мәктәп директоры Марина Дерягина был изге башланғыс – хәйриә йәрминкәһе тураһында  түбәндәгеләрҙе белдерҙе: ”Мәктәп коллективы окоп шәмдәре эшләне, туҡмас ҡырҡып әҙерләне, сәк-сәк бешерҙе. Бынан тыш, йылы кейем, гигиена сараларын йыйҙыҡ. Барыһы ла сираттағы гуманитар йөк менән яугирҙәргә оҙатыласаҡ”.

Гражданлыҡ бурысын үтәргә килгән һәр кем йәрминкәнең иң әүҙем һатып алыусылары булды.

Фото: “Кумертауское время” гәзите сайтынан.

 

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026

 

 

 

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика