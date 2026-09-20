Һайлаусылар хәйриә йәрминкәһендә ҡатнашты

Кумертау ҡалаһының Д.Емельянов исемендәге 6-сы мәктәбендә ойошторолған һайлау участкаһы менән бергә “Йөрәктән – йөрәккә” тип аталған хәйриә йәрминкәһе лә гөрләне.
Ата-әсәләр, балалар һәм педагогтар был эштең уртаһында ҡайнаны, һәр класс тәм-том, китаптар, уйынсыҡтар тупланған сауҙа кәштәһен булдырҙы. Һатыуҙан йыйылған аҡса махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан яҡташтарына оҙатыласаҡ.
Мәктәп директоры Марина Дерягина был изге башланғыс – хәйриә йәрминкәһе тураһында түбәндәгеләрҙе белдерҙе: ”Мәктәп коллективы окоп шәмдәре эшләне, туҡмас ҡырҡып әҙерләне, сәк-сәк бешерҙе. Бынан тыш, йылы кейем, гигиена сараларын йыйҙыҡ. Барыһы ла сираттағы гуманитар йөк менән яугирҙәргә оҙатыласаҡ”.
Гражданлыҡ бурысын үтәргә килгән һәр кем йәрминкәнең иң әүҙем һатып алыусылары булды.
Фото: “Кумертауское время” гәзите сайтынан.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026