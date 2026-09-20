Бөгөн дә тыныс үтһен

Башҡортостанда тауыш биреүҙең өсөнсө көнө башланды. Бөгөн иртә менән Башҡортостан Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Азат Ғәлимханов тәүге ике көнгә йомғаҡ яһап, журналистар өсөн брифинг үткәрҙе.
Шулай итеп, икенсе көн йомғаҡтары буйынса, республикала тауыш биреүселәрҙең 54,64 проценты үҙ һайлауын яһаған. Сағыштырыу өсөн, 2021 йылдағы тауыш биреү ваҡытында ошо уҡ ваҡытта һайлаусыларҙың 46,36 проценты килгән булған.
Башҡортостан кешеләре үҙ тауышын 3250 һайлау участкаһында бирә ала, уларҙың 42-һе граждандарҙың ваҡытлыса булыу урындарында.
– Бөгөн тауыш биреүҙең һуңғы көнө. Тәүге ике көнө тыныс, ойошҡан үтте. Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, бөгөн 14 сәғәткә тиклем үҙ һайлау участкаһына килә алмаған кешеләр – өлкән йәштәгеләр, инвалидтар – шылтыратып, өйҙә тауыш биреү өсөн комиссия ағзаларын саҡырта ала, - тине ул
Азат Ғәлимханов белдереүенсә, республикала һайлау законға ярашлы үтһен өсөн 15800 күһәтеүсе эшләй, уларҙың туғыҙ меңе сәйәси партияларҙан, 370-е кандидаттарҙан. 18 сентябрҙән Башҡортостанда халыҡ-ара күҙәтеүселәр ҙә эшләй, улар Германия, Төркиә, Бразилия, Индонезия һәм Мадагаскарҙан килгән.
Башҡортостандың үҙәк һайлау комиссияһында ҡыҙыу линия телефоны эшләүен дауам итә. Уның аша һайлау кампанияһын ойоштороу буйынса аңлатма алырға була. Номеры: 88003475454.
Азат Ғәлимханов белдереүенсә, республикала хәүефһеҙлек юғары кимәлдә ойошторолған. Бының өсөн ул хоҡуҡ һаҡсылары, МЧС хеҙмәткәрҙәренә рәхмәт әйтте.
Фото: Динар Кәлимуллин.