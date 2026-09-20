Балалар ҙа ситтә ҡалманы

Һайлау көнөн Нуриман районының Иҫке Күл ауылы халҡы оҙаҡ ваҡыт хәтерләйәсәк әле. Балалар инициативаны үҙ ҡулына алып, сағыу байрамға әүерелгән йәрминкә үткәрҙе, шахмат ярыштары ойошторҙо.
Өҫтәлдәрҙә – тәмле күстәнәстәр, әсәләре һәм өләсәләре ярҙамында бешерелгән тәмлекәстәр, көҙгө байлыҡ, сувенирҙар һәм ҡул эштәре оҫталары изделиелары. Бындай төрлөлөктән күҙҙәр ҡамаша, тупһа алдынан уҡ һайлаусыларҙы тәмле аш-һыу еҫе ҡаршылай.
Һайлауға килгән ауылдаштар ҙур ҡәнәғәтлек менән йәрминкәләге күңелдәренә оҡшаған изделиеларҙы һатып ала, йәш хужаларға шундай йәм, матурлыҡ тыуҙырғаны өсөн рәхмәт әйтә.
Йәрминкә өҫтәлдәре янында барған шахмат уйындары ла өлкәндәрҙе эргәһенә йыйҙы. Бәхетле киләсәккә, матур тормошҡа ышаныс һулышы хакимлек иткән байрам дауам итә. Беҙҙә һайлауҙар байрамға тиң, ти яҡташтар.
Фото: “Красный ключ” гәзите сайтынан.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026