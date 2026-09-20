Борай районының Алтайыу ауылы әүҙемселәре һәм “Инвожо” халыҡ удмурт ансамбле ағзалары һайлауға удмурт халҡының милли кейемдәрендә килеп, барыһын да һоҡландырҙы.
“Беҙ һәр саҡ һайлауҙарға милли кейемдәребеҙҙә киләбеҙ. Беҙҙең өсөн был тауышыбыҙҙы ишеттереү һәм балаларыбыҙ, ейәндәребеҙ йәшәгән илдең киләсәгенә йоғонто яһау өсөн мөмкинлек. Алтайыу ауылы – Рәсәй халыҡтары ғаиләһенең бер өлөшө. Беҙ үҙебеҙҙең мәҙәниәтебеҙҙе һаҡлайбыҙ һәм район тормошонда ҡатнашабыҙ. Һайлауҙар – берлектәге эште башҡарыуҙың бер ысулы”, – тип иҫәпләй удмурт халҡы вәкилдәре.
Фото: “Алға” гәзите сайтынан.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026