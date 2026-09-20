Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
20 Сентября , 12:30

“Беҙ үҙебеҙҙең мәҙәниәтебеҙҙе һаҡлайбыҙ”

Алтайыуҙар һәр саҡ һайлауҙарға милли кейемдәрендә  килә

“Беҙ үҙебеҙҙең мәҙәниәтебеҙҙе һаҡлайбыҙ”“Беҙ үҙебеҙҙең мәҙәниәтебеҙҙе һаҡлайбыҙ”
“Беҙ үҙебеҙҙең мәҙәниәтебеҙҙе һаҡлайбыҙ”

Борай районының Алтайыу ауылы әүҙемселәре һәм “Инвожо” халыҡ удмурт ансамбле ағзалары  һайлауға удмурт халҡының милли кейемдәрендә килеп, барыһын да һоҡландырҙы.

 “Беҙ һәр саҡ һайлауҙарға милли кейемдәребеҙҙә киләбеҙ. Беҙҙең өсөн был тауышыбыҙҙы ишеттереү  һәм балаларыбыҙ, ейәндәребеҙ йәшәгән илдең киләсәгенә йоғонто яһау өсөн мөмкинлек. Алтайыу ауылы – Рәсәй халыҡтары ғаиләһенең бер өлөшө.  Беҙ үҙебеҙҙең мәҙәниәтебеҙҙе һаҡлайбыҙ һәм район тормошонда ҡатнашабыҙ. Һайлауҙар – берлектәге эште башҡарыуҙың бер ысулы”, – тип иҫәпләй удмурт халҡы вәкилдәре.

Фото: “Алға” гәзите сайтынан.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026

 

 

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика