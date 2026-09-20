Халыҡ-ара күҙәтеүселәр - Ишембайҙа

Алдан хәбәр итеүебеҙсә, республикала һайлау барышын халыҡ-ара күҙәтеүселәр күҙәтә.
Бөгөн сит ил делегаттары Ишембай районына барҙы. Бразилия, Индонезия, Мадагаскар, Төркиә һәм Германиянан килгән ҡунаҡтар райондың һайлау участкаларында булды һәм тауыш биреүҙе ойоштороуҙы шәхсән баһаланы. Күҙәтеүселәр участка һайлау комиссияларының эше, тауыш биреү процедураһы, һайлаусылар өсөн булдырылған шарттар менән танышты.
Башҡортостан Республикаһына сәфәр сиктәрендә делегация Өфөлә, Ишембай һәм Шишмә райондарында, дөйөм алғанда 44 һайлау участкаһында, булды. Халыҡ-ара күҙәтеүселәр районда һайлауҙарға әҙерлектең юғары кимәлен билдәләне. Улар комиссия рәйестәренә һайлаусылар исемлеге, процесты ойоштороу һәм асыҡлыҡты тәьмин итеү тураһында һорауҙар бирҙе һәм һайлау комиссияһы ағзаларының яуаптары уларҙы тулыһынса ҡәнәғәтләндереүен әйтте.
Эш һөҙөмтәләре буйынса бер ниндәй ҙә иҫкәрмәләр табылмаған. Күҙәтеүселәр Ишембай районында һайлау процесының нисек ойошторолоуынан ҡәнәғәт ҡалған.
Фото: Ишембай районы хакимиәтенең МАХ-тағы каналынан.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026