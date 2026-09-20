Ике миллионға яҡын һайлаусы тауыш биргән

Башҡортостанда РФ Дәүләт Думаһына депутаттар һайлауҙың өсөнсө көнө дауам итә. 15 сәғәткә ҡарата мәғлүмәттәр менән Башҡортостан Үҙәк һайлау комисиияһы секретары Марина Долматова уртаҡлашты. Был ваҡытҡа республикала һайлауға тауыш биреүселәрҙең 69,37 проценты килгән. Йәғни, 1 961 692 һайлаусы.
Марина Долматова хәбәр итеүенсә, Өфөлә әлеге ваҡытта 65,39 процент тауыш биреүсе килгән. Баш ҡаланы иҫәпкә алмайынса, башҡа ҡалалар буйынса уртаса килеү – 70,23 процент, райондар буйынса – 77,45 процент.
– 2021 йылғы һайлауҙа ошо уҡ ваҡытҡа халыҡтың 59,86 проценты килгән. Әле иң юғары күрһәткестәр Ағиҙел һәм Нефтекама ҡалаларында теркәлгән — 65 проценттан ашыу, Салауатта — 70 проценттан ашыу, – тине ул.
Урындағы ваҡыт буйынса 14.00 сәғәттә Башҡортостанда өйҙә тауыш биреү ғаризаларын ҡабул итеү туҡтатылды. Был хоҡуҡтан һаулығы йәки йәше буйынса һайлау комиссияһына шәхсән бара алмағандар файҙалана. Әйткәндәй, “Изге ҡыуаҡтар” ирҙәр монастыры монахтары ла өйҙән тауыш биреүгә ғариза бирә, сөнки уларға изге монастырҙан сығыу тыйыла.
Валерий Шахов фотоһы.