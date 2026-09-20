Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
20 Сентября , 11:30

Ике миллионға яҡын һайлаусы тауыш биргән

15 сәғәткә мәғлүмәттәр ниндәй? 

Ике миллионға яҡын һайлаусы тауыш биргәнИке миллионға яҡын һайлаусы тауыш биргән
Ике миллионға яҡын һайлаусы тауыш биргән

Башҡортостанда РФ Дәүләт Думаһына депутаттар һайлауҙың өсөнсө көнө дауам итә. 15 сәғәткә ҡарата мәғлүмәттәр менән Башҡортостан Үҙәк һайлау комисиияһы секретары Марина Долматова уртаҡлашты. Был ваҡытҡа республикала һайлауға тауыш биреүселәрҙең 69,37 проценты килгән. Йәғни, 1 961 692 һайлаусы.

Марина Долматова хәбәр итеүенсә, Өфөлә әлеге ваҡытта 65,39 процент тауыш биреүсе килгән. Баш ҡаланы иҫәпкә алмайынса, башҡа ҡалалар буйынса уртаса килеү – 70,23 процент, райондар буйынса – 77,45 процент.

– 2021 йылғы һайлауҙа ошо уҡ ваҡытҡа халыҡтың 59,86 проценты килгән. Әле иң юғары күрһәткестәр Ағиҙел һәм Нефтекама ҡалаларында теркәлгән — 65 проценттан ашыу, Салауатта — 70 проценттан ашыу, – тине ул.

Урындағы ваҡыт буйынса 14.00 сәғәттә Башҡортостанда өйҙә тауыш биреү ғаризаларын ҡабул итеү туҡтатылды. Был хоҡуҡтан һаулығы йәки йәше буйынса һайлау комиссияһына шәхсән бара алмағандар файҙалана. Әйткәндәй, “Изге ҡыуаҡтар” ирҙәр монастыры монахтары ла өйҙән тауыш биреүгә ғариза бирә, сөнки уларға изге монастырҙан сығыу тыйыла.

Валерий Шахов фотоһы. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика