Үҙ илебеҙҙе милли мәнфәғәтебеҙҙән сығып төҙөргә кәрәк

Бөгөн “Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгендә политологтар ҡатнашлығында “Тышҡы баҫым аҫтында һайлауҙар: ҡыҫылыу технологиялары һәм Рәсәй менән Көнбайыштың сәйәси ҡаршы тороуы” дискуссия майҙансығы эшләне. Һүҙ һайлау процестарына тышҡы йоғонто яһауҙың заманса технологиялары, мәғлүмәт баҫымы, йәмәғәт фекеренә йоғонто яһау ынтылыштары һәм уларҙың Рәсәй менән Көнбайыш мөнәсәбәттәренә йоғонтоһо тураһында барҙы.
Башҡортостан Республикаһы биләмәһендә үткәрелгән һайлау кампанияһы барышын күҙәтеү һәм тауыш биреү буйынса йәмәғәт штабы ағзаһы, Башҡортостан Мәҙәниәт министрлығының Гуманитар тикшеренеүҙәр үҙәге директоры Марат Мәрҙәнов белдереүенсә, республика мәғлүмәт һөжүменә дусар.
– Башҡортостан мәғлүмәт һөжүмдәре буйынса “ҡыҙыл зоналар” иҫәбендә тора, ә һуңғы ике йылда хатта бындай һөжүмдәр һаны буйынса өс лидер иҫәбендә. Милләт-ара һәм конфессия-ара мөнәсәбәттәрҙе ҡаҡшатырға, тарихи хәтергә йоғонто яһарға, халыҡ, тәү сиратта йәштәр менән әүҙем эшләргә тырышалар, – тине Марат Хәмитйән улы.
Уның билдәләүенсә, халыҡ менән тәүлек әйләнәһенә эшләргә тырышыусы 50-нән 70-кә тиклем мәғлүмәт сығанаҡтары селтәре булдырылған. Әммә был ынтылыштар уңышһыҙлыҡҡа дусар була.
– 160-тан ашыу милләт халҡы быуаттар буйы дуҫлыҡта, татыулыҡта һәм берҙәмлектә йәшәй. Был – беҙҙең үҙенсәлек. Дошмандар быны белә һәм, республиканы милли билдә буйынса тарҡатыу бөтә илде тарҡатыуға килтерәсәк, тип фаразлап, эксперименттар үткәрергә тырыша, — тип билдәләне эксперт.
Уның һүҙҙәренсә, дошмандың маҡсаты — Рәсәйҙең хәрби, иҡтисади һәм ижтимағи-сәйәси йәһәттән еңелеүе.
Релоканттарға, ҡасҡындарға һәм сит ил агенттары тип танылғандарға таянып, тотош институттар, төркөмдәр эшләй.
БР Йәмәғәт палатаһы рәйесе урынбаҫары, РФ Йәмәғәт палатаһы ағзаһы, Йәмәғәт штабы етәксеһе урынбаҫары Рәмил Рәхимов белдереүенсә, бөгөнгө һайлауҙар – ул Көнбайышҡа яуап.
– Тауыш биреү - юғары. Улар илде тарҡатырға теләй, ә беҙ тағы ла нығыраҡ берләшәбеҙ. Коллектив менән генә ҡотола алабыҙ. Юғиһә, иҫән ҡалмаясаҡбыҙ. Фермер - индивидуалист еңмәйәсәк. Илебеҙҙе үҫтерергә кәрәк. Беҙҙең дошман, шул иҫәптән идеологик, барыбер нимәлер эшләргә тырышасаҡ. Иң мөһиме – үҙ башыңды иллюзияларҙан таҙартыу. Үҙ илебеҙҙе милли мәнфәғәттәребеҙҙән сығып төҙөргә кәрәк. Барыбыҙ ҙа бергә йәшәйәсәкбеҙ, – тип белдерҙе ул.
Башҡортостан Башлығы ҡарамағындағы Кеше хоҡуҡтары буйынса совет ағзаһы Валех Аббасов һайлауҙарға тышҡы йоғонто яһауҙың аныҡ дәлиле барлығын белдерҙе.
– Европа комиссияһы вәкиле инструкция әҙерләгән һәм Европа Союзы илдәренә Рәсәйҙә һайлауҙар үткәрелмәгәнен иғлан итеү өсөн нисек мәғлүмәт бирергә кәрәклеген хәбәр итә. Был мәсьәләне Берләшкән Милләттәр Ойошмаһында ҡулланырға тейешле инструкция бар, – тип хәбәр итте Валех Аббасов.
Эксперттар билдәләүенсә, республикала һиҙелерлек фейктар һәм дипфейктар күҙәтелмәй. “Беҙ ниндәй сит ил үҙәктәренең нимәлер сығара алыуын күҙалларға өйрәндек, һәм беҙҙә, бигерәк тә йәштәрҙә, тәнҡитле фекерләү бар”, — тип белдерҙе брифингта ҡатнашыусылар.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, бөгөн, 20 сентябрҙә, 20.00 сәғәттә һайлау тамамлана. Шуға күрә лә үҙегеҙҙең гражданлыҡ бурысығыҙҙы үтәп, илебеҙҙең киләсәге өсөн тауыш бирегеҙ.
Фото: “Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгенән.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026