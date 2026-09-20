Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
20 Сентября , 10:30

Инәйҙең ныҡышлығы хайран ҡалдырҙы

“Иҫке Бүрескә ҡайтабыҙ! Мин бары өйөмдә генә һайлаясаҡмын!”

Инәйҙең ныҡышлығы хайран ҡалдырҙыИнәйҙең ныҡышлығы хайран ҡалдырҙы
Инәйҙең ныҡышлығы хайран ҡалдырҙы

93 йәшлек Фәнүзә Солтан ҡыҙы тыуған ауылында һайлау өсөн километрҙар үтергә риза булған.

Һайлау көндәрендә республиканың башҡа районында ваҡытлыса ҡыҙы тәрбиәһендә йәшәгән инәй бары тыуған ауылында тауыш биреү өсөн үҙен өйгә алып ҡайтыуҙарын ныҡыша.

 Уның бөтә ғүмере Нуриман районының  Иҫке Бүрес ауылы менән бәйләнгән. Бында уның тыуған йорто, нәҫел тамырҙары, иҫтәлектәр... Һуңғы ваҡытта ул күрше райондағы ҡыҙы хәстәрлегендә сәләмәтлеген нығыта. Һайлау көндәре яҡынлашҡан һайын ветеран үҙенең характерын ныҡлап күрһәтә башлай. “Иҫке Бүрескә ҡайтабыҙ! Мин бары өйөмдә генә һайлаясаҡмын!”

Ҡыҙы яратҡан әсәһенә ҡаршы төшә алмай. Кискеһен һуңға ҡалып ҡына тыуған йорттарына ҡайтып инәләр. Ә иртәгәһенә Фәнүзә Солтан ҡыҙы эргәһенә 2760-сы һайлау участкаһының күсмә төркөмө килеп етә.  

Комиссия ағзаларының килеүе оло яҡты байрамға әүерелә. Инәйгә тәрән хөрмәтен, ихтирамын күрһәтеү өсөн  Нуриман районы хакимиәте башлығы Вилдан Ситдиҡов та килә. Фәнүзә Солтан ҡыҙы ҡәҙерле ҡунаҡтарҙы асыҡ күңел, йылмайыу менән ҡаршы ала.  Рух ныҡлығы, тоғролоғо, әүҙем тормош позицияһы өсөн хеҙмәт ветеранына рәхмәт әйтеп,  ҡунаҡтар инәйгә сәләмәтлек һәм оҙайлы ғүмер теләй.  Тыуған төбәгеҙгә һөйөүегеҙ, ышанысығыҙ һәм тоғролоғоғоҙ өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә, Фәнүзә Солтан ҡыҙы!

 

 Фото: “Красый ключ” гәзите сайтынан.

 

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 

 

 

Инәйҙең ныҡышлығы хайран ҡалдырҙы
Инәйҙең ныҡышлығы хайран ҡалдырҙы
Инәйҙең ныҡышлығы хайран ҡалдырҙы
Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика