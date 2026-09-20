Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
20 Сентября , 09:15

Ләйсән Үтәшеваның өләсәһе һайлауҙа ҡатнашты

Зөбәржәт Сәғәрйәр ҡыҙы бөтә тормошон район ҡулланыусылар йәмғиәтенә арнаған.

Ләйсән Үтәшеваның өләсәһе һайлауҙа ҡатнаштыЛәйсән Үтәшеваның өләсәһе һайлауҙа ҡатнашты
Ләйсән Үтәшеваның өләсәһе һайлауҙа ҡатнашты

Зөбәржәт Сәғәрйәр ҡыҙы Кирәева Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлауҙа ҡатнашты. 65 йыл бергә ғүмер кисергән тормош иптәше Солтангәрәй Әҙелгәрәй улы ғына янда юҡ хәҙер. Улар элек район мәҙәниәт йортондағы һайлау участкаһына беренселәрҙән булып  йөрөй торғайны.

Солтангәрәй Әҙелгәрәй улы  менән Зөбәржәт Сәғәрйәр ҡыҙы яҡташтары өсөн һәр саҡ өлгө булды. Ғүмер буйына улар тыуған районы үҫеше өсөн хеҙмәт итте, ике бала тәрбиәләп үҫтерҙе. Ғалим-агроном  Солтангәрәй Әҙелгәрәй улы  хеҙмәт юлын тыуған колхозында башлай, оҙаҡ йылдар уға етәкселек итә. Аҙаҡ райсоветты етәкләй, хаҡлы ялға сыҡҡандан һуң – район ветерандары советын. Зөбәржәт Сәғәрйәр ҡыҙы бөтә тормошон район ҡулланыусылар йәмғиәтенә арнай.

– Элек беҙ һайлау участкаһына бергә йөрөнөк. Был беҙҙең ғаилә ритулы һәм гражданлыҡ бурысы булды, – тип хәтерләй Зөбәржәт апай. – Йортта һайлау өлкән быуын өсөн ил тормошоноң өлөшө булып ҡалырға, яҡты киләсәгебеҙ, ҡиммәттәребеҙ өсөн тауыш бирергә мөмкинлек бирә, – тине билдәле гимнастканың өләсәһе.


Фото: “Әлшәй хәбәрҙәре” гәзите сайтынан.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026

 

 

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика