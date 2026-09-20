Ләйсән Үтәшеваның өләсәһе һайлауҙа ҡатнашты

Зөбәржәт Сәғәрйәр ҡыҙы Кирәева Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлауҙа ҡатнашты. 65 йыл бергә ғүмер кисергән тормош иптәше Солтангәрәй Әҙелгәрәй улы ғына янда юҡ хәҙер. Улар элек район мәҙәниәт йортондағы һайлау участкаһына беренселәрҙән булып йөрөй торғайны.
Солтангәрәй Әҙелгәрәй улы менән Зөбәржәт Сәғәрйәр ҡыҙы яҡташтары өсөн һәр саҡ өлгө булды. Ғүмер буйына улар тыуған районы үҫеше өсөн хеҙмәт итте, ике бала тәрбиәләп үҫтерҙе. Ғалим-агроном Солтангәрәй Әҙелгәрәй улы хеҙмәт юлын тыуған колхозында башлай, оҙаҡ йылдар уға етәкселек итә. Аҙаҡ райсоветты етәкләй, хаҡлы ялға сыҡҡандан һуң – район ветерандары советын. Зөбәржәт Сәғәрйәр ҡыҙы бөтә тормошон район ҡулланыусылар йәмғиәтенә арнай.
– Элек беҙ һайлау участкаһына бергә йөрөнөк. Был беҙҙең ғаилә ритулы һәм гражданлыҡ бурысы булды, – тип хәтерләй Зөбәржәт апай. – Йортта һайлау өлкән быуын өсөн ил тормошоноң өлөшө булып ҡалырға, яҡты киләсәгебеҙ, ҡиммәттәребеҙ өсөн тауыш бирергә мөмкинлек бирә, – тине билдәле гимнастканың өләсәһе.
Фото: “Әлшәй хәбәрҙәре” гәзите сайтынан.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026