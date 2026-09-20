Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
20 Сентября , 09:30

Политологтар әлеге һайлауҙарҙың үҙенсәлектәрен атаны

Йәш һайлаусылар йолаға ярашлы, тауыш биреүҙең һуңғы көнөндә, һуңғы сәғәтендә күпләп килер тип көтөлә

“Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгендә политологтар Арсен Шәйәхмәтов, Игорь Зөбәйҙуллин һәм профессор Әлфиә Кузнецова ҡатнашлығында дискуссия үтте. Эксперттар әлеге һайлау кампанияһының төп йүнәлештәрен билдәләне.

Арсен Шәйәхмәтов үткән һайлауҙарҙың өс үҙенсәлеген билдәләне.

– Электораль процесс бик яйға һалынған, ул система кимәлендә лә, технологик кимәлдә лә өҙөклөктәрһеҙ үтә башланды. Агитация тарихында һанлаштырыу арта бара. Һәм өсөнсө тренд — күҙәтеү системаһы асылда глобаль булып китә. Күҙәтеү участкалар сигенән сығып, глобаль булып китте, — тине ул.

Бөгөн һайлаусы өсөн төп көрәш традицион киң мәғлүмәт сараларынан популяр вертикаль видео өлкәһенә күсте, тип билдәләне спикерҙар. Партиялар контентты төрлө быуындарға яраҡлаштырырға мәжбүр: йәштәр өсөн күңел асыу форматы һәм өлкән йәштәгеләр өсөн ағымдағы проблемаларҙы хәл итеүгә баҫым яһарға мәжбүр. Агитация партияныҡы түгел, ә шәхсәнгә әйләнә бара, конкрет кандидаттарға һәм уларҙың идеяларына иғтибар бирелә.

Бөтә программаларҙың төп темаһы махсус хәрби операция була, әммә партиялар был шарттарҙа социаль мәсьәләләрҙе хәл итеү ысулдарында айырыла.

Эксперттар йәштәр араһында сәйәси ҡатнашыу моделенең үҙгәреүен теркәгән. Әгәр элек карьера партия ячейкалары аша төҙөлһә, хәҙер йәш лидерҙар социаль селтәрҙәр аша үҙаллы имидж булдыра, партиялар менән альянстарға инә, үҙ сәйәси ауырлығына эйә була.

Политолог Арсен Шәйәхмәтов һүҙҙәренсә, әлеге электораль цикл йәштәрҙе йәлеп иткән. Көсһөҙлөк тойған үткән йылдарҙан айырмалы рәүештә, әле улар 2026 йыл — үҙгәрештәр башланасаҡ сик икәнен аңлай, тип билдәләне ул. Йәш һайлаусылар йолаға ярашлы, тауыш биреүҙең һуңғы көнөндә, һуңғы сәғәтендә күпләп килер тип көтөлә.

Фото: Динар Кәлимуллин. 

Политологтар әлеге һайлауҙарҙың үҙенсәлектәрен атаны
Политологтар әлеге һайлауҙарҙың үҙенсәлектәрен атаны
Политологтар әлеге һайлауҙарҙың үҙенсәлектәрен атаны
Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика