Политологтар әлеге һайлауҙарҙың үҙенсәлектәрен атаны

“Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгендә политологтар Арсен Шәйәхмәтов, Игорь Зөбәйҙуллин һәм профессор Әлфиә Кузнецова ҡатнашлығында дискуссия үтте. Эксперттар әлеге һайлау кампанияһының төп йүнәлештәрен билдәләне.
Арсен Шәйәхмәтов үткән һайлауҙарҙың өс үҙенсәлеген билдәләне.
– Электораль процесс бик яйға һалынған, ул система кимәлендә лә, технологик кимәлдә лә өҙөклөктәрһеҙ үтә башланды. Агитация тарихында һанлаштырыу арта бара. Һәм өсөнсө тренд — күҙәтеү системаһы асылда глобаль булып китә. Күҙәтеү участкалар сигенән сығып, глобаль булып китте, — тине ул.
Бөгөн һайлаусы өсөн төп көрәш традицион киң мәғлүмәт сараларынан популяр вертикаль видео өлкәһенә күсте, тип билдәләне спикерҙар. Партиялар контентты төрлө быуындарға яраҡлаштырырға мәжбүр: йәштәр өсөн күңел асыу форматы һәм өлкән йәштәгеләр өсөн ағымдағы проблемаларҙы хәл итеүгә баҫым яһарға мәжбүр. Агитация партияныҡы түгел, ә шәхсәнгә әйләнә бара, конкрет кандидаттарға һәм уларҙың идеяларына иғтибар бирелә.
Бөтә программаларҙың төп темаһы махсус хәрби операция була, әммә партиялар был шарттарҙа социаль мәсьәләләрҙе хәл итеү ысулдарында айырыла.
Эксперттар йәштәр араһында сәйәси ҡатнашыу моделенең үҙгәреүен теркәгән. Әгәр элек карьера партия ячейкалары аша төҙөлһә, хәҙер йәш лидерҙар социаль селтәрҙәр аша үҙаллы имидж булдыра, партиялар менән альянстарға инә, үҙ сәйәси ауырлығына эйә була.
Политолог Арсен Шәйәхмәтов һүҙҙәренсә, әлеге электораль цикл йәштәрҙе йәлеп иткән. Көсһөҙлөк тойған үткән йылдарҙан айырмалы рәүештә, әле улар 2026 йыл — үҙгәрештәр башланасаҡ сик икәнен аңлай, тип билдәләне ул. Йәш һайлаусылар йолаға ярашлы, тауыш биреүҙең һуңғы көнөндә, һуңғы сәғәтендә күпләп килер тип көтөлә.
Фото: Динар Кәлимуллин.