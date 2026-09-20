“Райондың киләсәген үҙебеҙ төҙөйбөҙ!”

Асҡын районы хакимиәте башлығы Динис Йосопов һайлауға ҡатыны Гөлфиә Зиннур ҡыҙы һәм балалары Тимур, Самира һәм Таһир менән килде.
Динис Рәдис улы яҡташтарының һайлауға дәррәү килеүенә ҡәнәғәтлек белдерә, тотош ғаиләләре һәм коллективтары менән гражданлыҡ бурысын үтәгәндәренә шатлыҡ кисереүен йәшермәй. Уның билдәләүенсә, был – берҙәмлектең һәм тыуған ил өсөн яуаплылыҡтың асыҡ сағылышы.
“Беҙ тауышыбыҙҙы районыбыҙҙың, республикабыҙҙың һәм Рәсәйҙең тотороҡлоғо, именлеге һәм үҫеше өсөн бирҙек. Ҡаҙаныштарҙы һаҡлау менән бергә алға ынтылырға, яңы һөҙөмтәләргә ирешергә кәрәк, – тине район етәксеһе. – Килегеҙ һәм һайлағыҙ – район киләсәген бөгөн үҙебеҙ төйҙөйбөҙ!”
Фото: “Аскинская новь” гәзите сайтынан.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026