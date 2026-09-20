Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
20 Сентября , 12:00

“Райондың киләсәген үҙебеҙ төҙөйбөҙ!”

Динис Рәдис улы яҡташтарының һайлауға дәррәү килеүенә, тотош ғаиләләре  һәм коллективтары менән гражданлыҡ бурысын үтәгәндәренә шатлыҡ кисереүен йәшермәй.

“Райондың киләсәген үҙебеҙ төҙөйбөҙ!”“Райондың киләсәген үҙебеҙ төҙөйбөҙ!”
“Райондың киләсәген үҙебеҙ төҙөйбөҙ!”

Асҡын районы хакимиәте башлығы Динис Йосопов һайлауға ҡатыны Гөлфиә Зиннур ҡыҙы һәм балалары Тимур, Самира һәм Таһир менән килде.

Динис Рәдис улы яҡташтарының һайлауға дәррәү килеүенә ҡәнәғәтлек белдерә, тотош ғаиләләре  һәм коллективтары менән гражданлыҡ бурысын үтәгәндәренә шатлыҡ кисереүен йәшермәй.  Уның билдәләүенсә, был – берҙәмлектең һәм тыуған ил өсөн яуаплылыҡтың асыҡ сағылышы.

 “Беҙ тауышыбыҙҙы  районыбыҙҙың, республикабыҙҙың һәм Рәсәйҙең  тотороҡлоғо, именлеге һәм үҫеше өсөн бирҙек.  Ҡаҙаныштарҙы һаҡлау менән бергә алға ынтылырға, яңы һөҙөмтәләргә ирешергә кәрәк, – тине район етәксеһе. – Килегеҙ һәм һайлағыҙ – район киләсәген бөгөн үҙебеҙ төйҙөйбөҙ!”

Фото: “Аскинская новь” гәзите сайтынан.

 

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026

 

 

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика