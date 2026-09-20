Республика халҡы һайлауҙа әүҙем ҡатнашҡан

Бөгөн 20.00 сәғәттә республиканың барлыҡ һайлау участкалары ябылды һәм комиссия ағзалары бюллетендәр менән эшләй башланы.
Ошо уҡ ваҡытта Башҡортостан Республикаһының Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе урынбаҫары Марат Ғәҙелов ҡатнашлығында брифинг үтте.
– 20 сентябрҙең 18.00 сәғәтенә ҡарата республикала һайлаусыларҙың 71,52 проценты тауыш биргән, йәғни 2 091854 кеше. Тулы мәғлүмәттәр барлыҡ бюллетендәрҙе иҫәпләп бөткәс, билдәле буласаҡ, – тине ул.
Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, баш ҡалала әүҙемлек - уртаса 66,48 процент, башҡа ҡалалар буйынса - 69,53, райондарҙа яҡынса 74,90 процент тәшкил итә. 2021 йылда Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлауҙа һайлаусыларҙың 65,51 проценты тауыш биреүҙә ҡатнашҡан ине. Һайлаусыларҙың әүҙемлеге Асҡын, Ғафури, Илеш, Ишембай, Ҡыйғы, Мәләүез, Салауат райондарында юғары, 80 проценттан ашҡан.
Шулай уҡ Марат Венер улы һайлау барышында килгән мөрәжәғәттәр тураһында ла ентекләп һөйләне.
Валерий Шахов фотоһы.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026