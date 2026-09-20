Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
20 Сентября , 15:45

Республика халҡы һайлауҙа әүҙем ҡатнашҡан

Тулы мәғлүмәттәр иртәгә билдәле буласаҡ

Республика халҡы һайлауҙа әүҙем ҡатнашҡанРеспублика халҡы һайлауҙа әүҙем ҡатнашҡан
Республика халҡы һайлауҙа әүҙем ҡатнашҡан

Бөгөн 20.00 сәғәттә республиканың барлыҡ һайлау участкалары ябылды һәм комиссия ағзалары бюллетендәр менән эшләй башланы.

Ошо уҡ ваҡытта Башҡортостан Республикаһының Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе урынбаҫары Марат Ғәҙелов ҡатнашлығында брифинг үтте.

– 20 сентябрҙең 18.00 сәғәтенә ҡарата республикала һайлаусыларҙың 71,52 проценты тауыш биргән, йәғни 2 091854 кеше. Тулы мәғлүмәттәр барлыҡ бюллетендәрҙе иҫәпләп бөткәс, билдәле буласаҡ, – тине ул.

Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, баш ҡалала әүҙемлек - уртаса 66,48 процент, башҡа ҡалалар буйынса - 69,53, райондарҙа яҡынса  74,90 процент тәшкил итә. 2021 йылда Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлауҙа һайлаусыларҙың 65,51 проценты тауыш биреүҙә ҡатнашҡан ине. Һайлаусыларҙың әүҙемлеге Асҡын, Ғафури, Илеш, Ишембай, Ҡыйғы, Мәләүез, Салауат райондарында юғары, 80 проценттан ашҡан.

Шулай уҡ Марат Венер улы һайлау барышында килгән мөрәжәғәттәр тураһында ла ентекләп һөйләне.

Валерий Шахов фотоһы.

 

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026

Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика