Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
20 Сентября , 03:30

"Тыуған еребеҙ ошо гөлләмәләрҙәй сәскә атһын!"

Был һүҙҙәрҙә  – ихласлыҡ та, өмөт тә, ысын илһөйәрлек тә

"Тыуған еребеҙ ошо гөлләмәләрҙәй сәскә атһын!""Тыуған еребеҙ ошо гөлләмәләрҙәй сәскә атһын!"
"Тыуған еребеҙ ошо гөлләмәләрҙәй сәскә атһын!"

Бүздәк районы халҡы һайлауға  байрамға килгәндәй сәскә гөлләмәләре менән килә. Көнсығыш ауылындағы 1529-сы һайлау участкаһына элек социаль хеҙмәткәр булып эшләгән Флүрә Таһирова ла килде. Ул гражданлыҡ бурысын үтәү менән  бергә матур, йылы мөнәсәбәте менән яҡташтарын һоҡландырҙы.  Флүрә Таһирова сәскә гөлләмәләре менән килеп, һайлау участкаһы комиссия ағзаларын һөйөндөрҙө.

 “Мин тыныслыҡ өсөн тауыш бирәм! Тыуған еребеҙ ошо сәскәләр кеүек гөрләп сәскә атһын!”– тине Флүрә Рәшит ҡыҙы.

Был һүҙҙәрҙә  – ихласлыҡ та, өмөт тә, ысын илһөйәрлек тә.

Фото: ”Буздякские новости” гәзите сайтынан.  

#ВыбираемВместе
#ЕДГ2026
#АлгаВсейСемьей2026
#БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026

 

 

 

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика