Уңғандар һайлауға ла, йәрминкәгә лә өлгөрә

Дәүләт Думаһына һайлауҙарҙы Иҫке Балтас ауылы халҡы ғәҙәттәгесә көҙгө йәрминкәләр менән ҡаршы алды. Унда Иҫке Яҡшый ауылынан килгән, улы бөгөнгө көндә махсус хәрби операцияла хеҙмәт иткән яугирҙең әсәһе Айгөл Солтанова ла бар ине.
Айгөл үҙ мәшғүллек менән шөғөлләнә, бер йәрминкәне лә ҡалдырмай. Һатыу алыусыларға баҡсаһында үҫтерелгән йәшелсә һәм еләк-емештән әҙерләнгән аҙыҡтар тәҡдим итте. Яҡташтары Айгөлдөң продукцияһы сифатын яҡшы белә һәм юғары баһалай. “Мин уның тоҙланған йәшелсәһен йыл да һатып алам, бөтә ғаиләбеҙ менән яратып ашайбыҙ, рәхмәт һиңә, Айгөл!"– ти Сирина ханым.
Айгөл Солтанова әүҙем позициялы кеше, хужалығын алып бара, баҡса үҫтерә. Беҙ яҡташыбыҙ менән һоҡланабыҙ, уға именлек, улының иҫән-һау әйләнеп ҡайтыуын теләйбеҙ.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
Фото: “Балтач таңнары” гәзите сайтынан.