Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
20 Сентября , 11:00

Уңғандар һайлауға ла, йәрминкәгә лә өлгөрә

 Йәрминкәлә улы бөгөн махсус хәрби операцияла хеҙмәт иткән яугирҙең әсәһе Айгөл Солтанова ла бар ине.

Уңғандар һайлауға ла, йәрминкәгә лә өлгөрәУңғандар һайлауға ла, йәрминкәгә лә өлгөрә
Уңғандар һайлауға ла, йәрминкәгә лә өлгөрә

Дәүләт Думаһына һайлауҙарҙы  Иҫке Балтас ауылы халҡы ғәҙәттәгесә көҙгө йәрминкәләр менән ҡаршы алды. Унда Иҫке  Яҡшый ауылынан килгән, улы бөгөнгө көндә махсус хәрби операцияла хеҙмәт иткән яугирҙең әсәһе Айгөл Солтанова ла бар ине.

Айгөл үҙ мәшғүллек менән шөғөлләнә, бер йәрминкәне лә ҡалдырмай. Һатыу алыусыларға баҡсаһында үҫтерелгән йәшелсә һәм еләк-емештән әҙерләнгән аҙыҡтар тәҡдим итте. Яҡташтары Айгөлдөң продукцияһы сифатын яҡшы белә һәм юғары баһалай. “Мин уның тоҙланған йәшелсәһен йыл да һатып алам, бөтә ғаиләбеҙ менән яратып ашайбыҙ, рәхмәт һиңә, Айгөл!"– ти Сирина ханым.

 Айгөл Солтанова әүҙем позициялы кеше, хужалығын алып бара, баҡса үҫтерә. Беҙ яҡташыбыҙ менән һоҡланабыҙ, уға именлек, улының иҫән-һау  әйләнеп ҡайтыуын теләйбеҙ.

 

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 

Фото: “Балтач таңнары” гәзите сайтынан.

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика