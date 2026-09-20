Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
20 Сентября , 03:45

Ветерандар гармундарын да онотмаған...

Ғариповтар бөгөн дә Яңы Ҡаҙансы ауылы һәм  район тормошонан айырылмай йәшәй

Ветерандар гармундарын да онотмаған...Ветерандар гармундарын да онотмаған...
Ветерандар гармундарын да онотмаған...

Ирле-ҡатынлы Наилә һәм Ямалия Ғариповтар оло йәштә булыуҙарына ҡарамаҫтан,  һайлау участкаһына тәүгеләрҙән булып килде. Мөмкинлек булғанда, һайлауға үҙ аллы йөрөйәсәкбеҙ, ти улар. Ғүмерҙәрен педагогикаға арнаған ветерандарҙың дүрт балаһы, һигеҙ ейәне һәм биш бүләһе бар.

 Ғариповтар бөгөн дә Яңы Ҡаҙансы ауылы һәм  район тормошонан айырылмай йәшәй. Гәзит-журнал алдырып уҡый, район фестивалдәрендә ҡатнашып,  халыҡ ихтирамын яулай. “Үҙебеҙҙең һайлау хоҡуғынан файҙаланасаҡбыҙ, сөнки һәр тауыш илебеҙ үҫеше һәм тотороҡлоғо өсөн бик мөһим”, – ти хеҙмәт ветерандары.

Фото: “Аскинская новь” гәзите сайтынан.

#ВыбираемВместе
#ЕДГ2026
#АлгаВсейСемьей2026
#БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026

 

 

 

Ветерандар гармундарын да онотмаған...
Ветерандар гармундарын да онотмаған...
Ветерандар гармундарын да онотмаған...
Ветерандар гармундарын да онотмаған...
Ветерандар гармундарын да онотмаған...
Ветерандар гармундарын да онотмаған...
Ветерандар гармундарын да онотмаған...
Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика