Ветерандар гармундарын да онотмаған...

Ирле-ҡатынлы Наилә һәм Ямалия Ғариповтар оло йәштә булыуҙарына ҡарамаҫтан, һайлау участкаһына тәүгеләрҙән булып килде. Мөмкинлек булғанда, һайлауға үҙ аллы йөрөйәсәкбеҙ, ти улар. Ғүмерҙәрен педагогикаға арнаған ветерандарҙың дүрт балаһы, һигеҙ ейәне һәм биш бүләһе бар.
Ғариповтар бөгөн дә Яңы Ҡаҙансы ауылы һәм район тормошонан айырылмай йәшәй. Гәзит-журнал алдырып уҡый, район фестивалдәрендә ҡатнашып, халыҡ ихтирамын яулай. “Үҙебеҙҙең һайлау хоҡуғынан файҙаланасаҡбыҙ, сөнки һәр тауыш илебеҙ үҫеше һәм тотороҡлоғо өсөн бик мөһим”, – ти хеҙмәт ветерандары.
Фото: “Аскинская новь” гәзите сайтынан.
#ВыбираемВместе
#ЕДГ2026
#АлгаВсейСемьей2026
#БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026