Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
20 Сентября , 13:30

Ябыҡ учреждениеларҙа тауыш биреү тамамланған

Мәжбүри тауыш биреү факторы юҡ, был бер һүҙһеҙ

Ябыҡ учреждениеларҙа тауыш биреү тамамланғанЯбыҡ учреждениеларҙа тауыш биреү тамамланған
Ябыҡ учреждениеларҙа тауыш биреү тамамланған

"Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгенең сираттағы ҡунағы – Башҡортостандың мәжбүри тотоу урындарында кеше хоҡуҡтарын үтәүҙе тәьмин итеү буйынса йәмәғәт күҙәтеү комиссияһы рәйесе Олег Галин. Ул республикала ябыҡ учреждениеларҙа тауыш биреү барышы хаҡында һөйләне.

Уның белдереүенсә, ябыҡ учреждениеларҙа тауыш биреү тамамланған.

– Әүҙем һайлау хоҡуғына эйә булған өс мең кешенең 2502-һе тауыш бирҙе. Был яҡынса 80 процент. Шулай итеп, ябыҡ учреждениеларҙа тауыш биреү тамамланды. Һан үҙгәрмәйәсәк. Тауыш биреү өс көн дауам итте. Мәжбүри тауыш биреү факторы юҡ, был бер һүҙһеҙ, – тине Олег Галин.

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, бөгөн, 20 сентябрҙә 20.00 сәғәттә һайлау тамамлана. Шуға күрә үҙегеҙҙең гражданлыҡ бурысығыҙҙы үтәп, илебеҙҙең киләсәге өсөн тауыш биреп ҡалығыҙ.

Фото: “Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгенән.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026

Ябыҡ учреждениеларҙа тауыш биреү тамамланған
Ябыҡ учреждениеларҙа тауыш биреү тамамланған
Ябыҡ учреждениеларҙа тауыш биреү тамамланған
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика