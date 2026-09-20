"Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгенең сираттағы ҡунағы – Башҡортостандың мәжбүри тотоу урындарында кеше хоҡуҡтарын үтәүҙе тәьмин итеү буйынса йәмәғәт күҙәтеү комиссияһы рәйесе Олег Галин. Ул республикала ябыҡ учреждениеларҙа тауыш биреү барышы хаҡында һөйләне.
Уның белдереүенсә, ябыҡ учреждениеларҙа тауыш биреү тамамланған.
– Әүҙем һайлау хоҡуғына эйә булған өс мең кешенең 2502-һе тауыш бирҙе. Был яҡынса 80 процент. Шулай итеп, ябыҡ учреждениеларҙа тауыш биреү тамамланды. Һан үҙгәрмәйәсәк. Тауыш биреү өс көн дауам итте. Мәжбүри тауыш биреү факторы юҡ, был бер һүҙһеҙ, – тине Олег Галин.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, бөгөн, 20 сентябрҙә 20.00 сәғәттә һайлау тамамлана. Шуға күрә үҙегеҙҙең гражданлыҡ бурысығыҙҙы үтәп, илебеҙҙең киләсәге өсөн тауыш биреп ҡалығыҙ.
Фото: “Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгенән.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026