Яугир ҡатыны именлек өсөн тауыш бирҙе

Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы яугир ҡатыны Ләйсән Ибраһимова 3458-се һайлау участкаһына беренселәрҙән булып килде.
Асҡын районында йәшәгән Илдар Айҙар улы менән Ләйсән Рамазан ҡыҙы күп бала тәрбиәләй. Уларҙың дүрт ҡыҙы бар. Өлкән разведчик, кесе сержант Илдар Айҙар улы тәүге көндәрҙән үк махсус хәрби операция биләмәһендә ил именлеген һаҡлай.
– Мин һайлау участкаһына гражданлыҡ бурысымды үтәү өсөн килдем. Беҙҙең һәр беребеҙҙән ил именлеге, балаларыбыҙ киләсәге нисек булыуы тора. Һайлауҙа ҡатнашыу бөтәбеҙ өсөн дә мөһим, – ти күп бала әсәһе Ләйсән Рамазан ҡыҙы.
Фото: “Аскинская новь” гәзите сайтынан.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026