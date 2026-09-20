Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
20 Сентября , 09:15

Яугир ҡатыны именлек өсөн тауыш бирҙе

Өлкән разведчик, кесе сержант Илдар Айҙар улы тәүге көндәрҙән үк махсус хәрби операция биләмәһендә ил тыныслығын һаҡлай

Яугир ҡатыны именлек өсөн тауыш бирҙеЯугир ҡатыны именлек өсөн тауыш бирҙе
Яугир ҡатыны именлек өсөн тауыш бирҙе

Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы яугир ҡатыны Ләйсән Ибраһимова 3458-се һайлау участкаһына беренселәрҙән булып килде.

 Асҡын районында йәшәгән Илдар Айҙар улы менән Ләйсән Рамазан ҡыҙы күп бала тәрбиәләй. Уларҙың дүрт ҡыҙы бар. Өлкән разведчик, кесе сержант Илдар Айҙар улы тәүге көндәрҙән үк махсус хәрби операция биләмәһендә ил именлеген һаҡлай.

– Мин һайлау участкаһына гражданлыҡ бурысымды үтәү өсөн килдем. Беҙҙең һәр беребеҙҙән ил именлеге, балаларыбыҙ киләсәге нисек булыуы тора. Һайлауҙа ҡатнашыу бөтәбеҙ өсөн дә мөһим, – ти күп бала әсәһе Ләйсән Рамазан ҡыҙы.

 Фото: “Аскинская новь” гәзите сайтынан.

 

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026

 

 

 

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика