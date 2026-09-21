Азат Бадранов: Һайлауҙар беҙҙең халыҡтың юғары электораль мәҙәниәтен күрһәтте

Уҙған аҙнала беҙ Дәүләт Думаһы депутаттары өсөн тауыш бирҙек. Шулай уҡ Башҡортостан халҡы өҫтәмә рәүештә Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай депутатын, Өфө ҡала советы депутаттарын һәм урындағы үҙидараның вәкәләтле органдары депутаттарын һайланы. Башҡортостан Башлығы ҡарамағындағы дәүләт хеҙмәте һәм идара итеү академияһы ректоры вазифаһын башҡарыусы Азат Бадранов республикала һайлау барышы тураһында фекере менән уртаҡлашты.
– Республикабыҙ биләмәһендәге һайлау һөҙөмтәләре йәнә Башҡортостан халҡының юғары электораль мәҙәниәтен раҫланы. Мәҫәлән, был мәҙәниәттең сағылышын социаль селтәрҙәрҙә күҙәтергә мөмкин ине, унда кешеләр һайлау участкаларынан фотолар һалды, уларҙың күбеһе ғаиләләр менән тауыш бирҙе һәм балалар менән бергә участкаларға килде. Һайлау процесында ниндәй ҙә булһа мөһим боҙоуҙарҙың булмауы тәү сиратта республиканың идара итеү командаһының юғары кимәле һәм яйға һалынған эше хаҡында һөйләй: был бөтә дәүләт-муниципаль власть вертикале һәм һайлау комиссиялары системаһы. Ә икенсенән, геосәйәси көсөргәнеш һәм МХО шарттарында берләшкән йәмғиәттең теләктәшлек кимәлен күрһәтә.
Беҙҙең академияға килгәндә, үткән һайлауҙарҙы үткәреүгә айырыуса иғтибар бүлдек. Беренсенән, муниципаль берәмектәрҙең һорауы буйынса август айында территориаль һайлау комиссиялары хеҙмәткәрҙәре һәм муниципаль хеҙмәткәрҙәр өсөн “Рәсәй Федерацияһында һайлау хоҡуғының һәм һайлау процесының көнүҙәк мәсьәләләре” квалификацияһын күтәреүҙең 16 сәғәтлек программаһы буйынса уҡытыу үткәрҙек. Ағымдағы электораль циклға һайлау ҡануниәтенә яңылыҡтар ҡабул ителде һәм ҡайһы бер муниципалитеттарҙа кадрҙарҙың тәбиғи әйләнеше булды, шуға күрә урындарҙа был программаға һорау булды. Теорияны актуалләштереү, практик кейстарҙы тикшереү һәр ваҡыт һайлауҙар әҙерләү һәм үткәреү кимәлен арттыра. Программаны беҙ республиканың Үҙәк һайлау комиссияһы менән берлектә әҙерләнек һәм тормошҡа ашырҙыҡ.
Икенсенән, беҙ маҡсатлы рәүештә студенттарҙың хоҡуҡи белеме менән шөғөлләндек. Мәҫәлән, сентябрҙә студенттар өсөн Башҡортостан Үҙәк һайлау комиссияһының төп хеҙмәткәрҙәре лекциялар үткәрҙе, шулай уҡ Йәштәр сәйәсәте лигаһы һәм Беренселәр хәрәкәте йәмәғәт берекмәләре активистары һәм етәкселәре менән осрашыуҙарҙа гражданлыҡ позицияһын булдырыу һәм кәрәклеге хаҡында һөйләнеләр.
Өсөнсөнән, беҙҙең хеҙмәткәрҙәр һәм уҡытыусылар һайлауҙарҙы күҙәтеү буйынса Йәмәғәт үҙәге эшендә һәм киң мәғлүмәт сараларында эксперттар сифатында ҡатнаша.
Шуға күрә беҙҙең Академия тулыһынса тауыш биреү көндәрен әҙерләү һәм үткәреү процестарына индерелгән тип әйтә алам. Һәм, белеүемсә, беҙҙең студенттар һәм уҡытыусылар тауыш биреүҙә әүҙем ҡатнашты, - тине ул.
Сығанаҡ: https://resbash.ru/news/politika/2026-09-21/azat-badranov-vybory-pokazali-vysokuyu-elektoralnuyu-kulturu-zhiteley-bashkirii-4822181