Үҙебеҙҙең ҡаҙаныбыҙҙа ғына ҡайнамайбыҙ

“Ведомости” гәзитенең 16 сентябрҙәге һанында VIII саҡырылыш Дәүләт Думаһы эшмәкәрлегендә төбәк парламенттарының закондар сығарыу әүҙемлегенә анализ баҫылып сыҡты. Закондар сығарыу эшмәкәрлеген тәьмин итеү системаһы мәғлүмәттәре буйынса, Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай тәҡдим ителгән закон проекттары һаны буйынса Рәсәй субъекттарының закондар сығарыу органдары араһында беренсе урынды биләй.
2021 йылдың октябренән Башҡортостан парламентарийҙары Дәүләт Думаһына 55 яңы закон проектын тикшереүгә ебәргән. Тағы ла 12 тәҡдим алдағы саҡырылыштарҙан ҡарауға күсә. Статистикала бөтәһе 67 закон проекты иҫәпкә алынған: алтыһы ҡабул ителгән, һигеҙе ҡарала, 43-ө кире ҡағылған, тағы ла алтыһы тәҡдим итеүселәр тарафынан кире алынған.
Сағыштырыу өсөн: икенсе урында торған Брянск өлкә думаһы 41 закон проектын тәҡдим иткән, өсөнсө урында урынлашҡан Санкт-Петербургтың Закондар сығарыу йыйылышы – 39. Шулай итеп, Башҡортостан Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтайы рейтингта иң әүҙем булғандарҙан 14 яңы башланғысҡа алдараҡ бара.
“Минченко консалтингы” агентлығы етәксеһе Евгений Минченко республика лидерлығын 2009 – 2016 йылдарҙа Рәсәй Президентының Эске сәйәсәт буйынса идаралығы начальнигы урынбаҫары булып эшләгән Радий Хәбировтың тәжрибәһе менән бәйләй. Политологтың баһаһы буйынса, төбәк парламенттары, ҡағиҙә булараҡ, федераль үҙәк менән килешелгән башланғыстар индерә, уларҙы тормошҡа ашырыу субъекттарға тапшырыла.
Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров 2020 – 2022 йылдарҙа күп кенә төбәк хоҡуҡи акттарының пандемияға ҡаршы көрәшкә һәм иҡтисадҡа ярҙам итеүгә йүнәлтелеүен билдәләне. 2024 – 2026 йылдарҙа иғтибар махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаилә ағзаларына ярҙам сараларына күсә. Был реакция ваҡытында талап ителә, һәм, асылда, беренсе сираттағы социаль мәсьәләләрҙе хәл итеүҙә хоҡуҡ өҫтөнлөгө идеяларын тормошҡа ашыра.
Лидерлыҡ республика депутаттарының төбәк көн тәртибе менән генә сикләнмәүен һәм федераль ҡануниәтте үҫтереүҙә эҙмә-эҙлекле ҡатнашыуын күрһәтә. Шулай уҡ Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтайҙың әүҙемлеге тәҡдимдәрҙе профессиональ әҙерләүгә ышанысты һәм республиканың федераль власть органдары менән йөкмәткеле диалог алып барыу һәләтен сағылдыра. Башҡортостан төбәк тәжрибәһен конкрет закондар сығарыу ҡарарҙарына күсереү майҙансығы булып тора. Бындай хәл тотороҡло эш бәйләнештәре, көслө юридик экспертиза һәм депутаттарҙың бөтә ил өсөн әһәмиәтле инициативалар өсөн яуаплылыҡты алырға әҙерлеге иҫәбенә формалаша.
Төбәк парламенты муниципалитеттарҙа, социаль өлкәлә һәм иҡтисадта хоҡуҡ ҡулланыуҙың аныҡ мәсьәләләренә яҡыныраҡ тора. Граждандарҙың мөрәжәғәттәре, урындарҙа депутат эше һәм власть органдары тәжрибәһе республиканан ситтә талап ителәсәк тәҡдимдәр өсөн нигеҙ бирә.
Ҡоролтайҙың беренсе урыны федераль кимәлдә республика экспертизаһын артабан үҫтереү өсөн нигеҙ булдыра. Киләһе бурыс – юғары эш әүҙемлеген һаҡлау, хоҡуҡи әҙерлек сифатын күтәреү һәм Дәүләт Думаһы хуплауын алған башланғыстарҙың өлөшөн киңәйтеү. Был Башҡортостанда тупланған тәжрибәне илдең башҡа төбәктәре өсөн хәл итеүгә әйләндерергә мөмкинлек бирәсәк.
Башҡортостан властарының башланғыстары, урындағы ҡануниәт, тәҡдим ителгән төбәк закондар сығарыу башланғыстары лайыҡлы рәүештә илдә иң һөҙөмтәлеләрҙең береһе булып һанала. Күп кенә республика закондары башҡа төбәктәр өсөн өлгө булып тора, федераль хоҡуҡи акттар нигеҙенә һалына. Был төбәктә Рәсәй милли хоҡуҡ фәненә нигеҙләнгән үҫешкән юридик мәктәптең булыуын күрһәтә.
Рөстәм ИШМӨХӘМӘТОВ, БР Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтайҙың Граждандар йәмғиәте институттарын үҫтереү, мәғлүмәт сәйәсәте һәм дин эштәре буйынса комитет рәйесе:
– Парламентыбыҙҙың Дәүләт Думаһына индерелгән закон проекттары һаны буйынса беренсе урын алыуы статистика һаны ғына түгел. 55 яңы инициатива артында бөтә депутат корпусының, эксперт берләшмәһенең көндәлек һәм тырыш хеҙмәте тора һәм был, әлбиттә, башҡарма власть органдары һәм республика Башлығы, урындағы үҙидара органдары һәм Рәсәйҙең башҡа субъекттары парламенттары менән тығыҙ хеҙмәттәшлек һөҙөмтәһе.
Һис шикһеҙ, был уңышта федераль үҙәк менән дә һөҙөмтәле үҙ-ара бәйләнеш мөһим урын биләй. Радий Фәрит улының федераль тәжрибәһе ағымдағы көн тәртибенә яуап биреү менән генә түгел, ә федераль кимәлдә талап ителгән башланғыстарҙы тәҡдим итеү мөмкинлеген дә тыуҙыра. Үҙебеҙҙең ҡаҙаныбыҙҙа ғына ҡайнамайбыҙ – бөтә ил өсөн иң яҡшы төбәк тәжрибәләрен таратабыҙ.
Эшебеҙҙең сифатын билдәләү айырыуса мөһим. Һан артынан ҡыумайбыҙ. Беҙҙең закон проекттары муниципалитеттарҙа хоҡуҡ ҡулланыуҙың ғәмәлдәге тәжрибәһенә һәм, иң мөһиме, халҡыбыҙҙың ихтыяждарына нигеҙләнә. Граждандарҙың мөрәжәғәттәре, урындағы депутаттарҙың эше – башланғыстарыбыҙҙың нигеҙе.
Беҙ эшебеҙҙең йүнәлешенең ваҡыт саҡырыуҙарына бәйле үҙгәреүен күрәбеҙ. Әгәр 2020-2022 йылдарҙа тиҙ арала иҡтисадҡа һәм пандемияға ҡаршы көрәшкә ярҙам сараларын әҙерләһәк, 2024-2026 йылдарҙа махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаиләләренә ярҙам итеүгә өҫтөнлөк бирелә. Был хоҡуҡ өҫтөнлөгө принцибының ысын тормошҡа ашырылыуы булып тора, сөнки закон иң киҫкен социаль бурыстарға ваҡытында яуап бирә. Мәҫәлән, иҫәпкә алынған 67 закон проектының 43-ө кире ҡағылыуы федераль закон сығарыу эшенең сифатына юғары талаптар ҡуйылыуы тураһында һөйләй. Шуны билдәләп үтәм: был - ғәҙәти эш процесы. Әммә иң яҡын конкурентыбыҙ Брянск өлкә думаһынан 14 инициативаға, ә Санкт-Петербургтан 16 инициативаға алдараҡ булыуыбыҙ республикала Рәсәй милли хоҡуҡ фәненә таянған ҡеүәтле юридик мәктәп булыуын раҫлай.
Беҙ артабан да эштең юғары әүҙемлеген һаҡларға, хоҡуҡи әҙерлек сифатын күтәрергә һәм мөмкин тиклем күберәк башланғыстарыбыҙҙың Дәүләт Думаһы хуплауын алыуына өлгәшергә ниәтләйбеҙ. Башҡортостандың төбәк тәжрибәһе бөтә Рәсәй өсөн аныҡ закондар сығарыу ҡарарҙарына әүерелгән майҙансыҡ булды һәм булып ҡала.
Айрат Нурмөхәмәтов фотоһы.