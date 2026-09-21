Етди кадр үҙгәрештәре көтөлә

Башҡортостанда Хөкүмәт кәңәшмәһендә уҙған аҙнала үтеп киткән һайлауҙарға йомғаҡ яһалманы. Республика етәксеһе Радий Хәбиров белдереүенсә, бюллетендәрҙе һанау әле дауам итә. Уның ҡарауы республиканы етди кадр үҙгәрештәре көтөүе тураһында билдәле булды.
– Һайлау йомғаҡтары әле аҙағына тиклем әҙер түгел, шуға күрә алға йүгермәй торайыҡ. Бөтә ил буйынса, шул иҫәптән республикабыҙҙа ла, тауыштарҙы иҫәпләү дауам итә. Мин ышаныс менән шуны әйтә алам, беҙҙең халыҡтың 80 проценты тиерлек һайлауға барған, был ил буйынса уртаса күрһәткестән юғарыраҡ. Беҙ кешеләрҙең тауыш биреүгә ни тиклем күңелле, дәртле барыуын күрҙек. Шулай ҙа әлегә комментарийҙар бирмәй торам, – тине ул.
Башҡортостан Башлығы 23 сентябрҙә, шаршамбы, ошондай уҡ оператив кәңәшмә үткәрергә тәҡдим итте. Унда һайлауҙарға йомғаҡ яһаласаҡ.
– Һәм мин бер нисә етди кадрҙар тәғәйенләүҙе иғлан итәсәкмен, – тип иҫкәртте Радий Хәбиров.