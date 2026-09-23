Андрей Назаров Премьер-министрлыҡ эшенә йомғаҡ яһаны

Бөгөн, 23 сентябрҙә, Республикаға идара итеү үҙәгендә Хөкүмәттең оператив кәңәшмәһе үтеүе һәм унда кадрҙарға ҡағылышлы мөһим яңылыҡтар иғлан ителеүе хаҡында хәбәр иткәйнек.
Кәңәшмәнән һуң Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров, ошо көнгәсә Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры вазифаһын башҡарған Андрей Назаров һәм әлеге вазифаға тәҡдим ителгән вице-премьер – сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры Александр Шельдяев журналистарҙың һорауҙарына яуап бирҙе.
Республика Башлығы иң тәүҙә 18 – 20 сентябрҙә үткән һайлау кампанияһының республикала ойошҡанлы, тыныс шарттарҙа уҙыуын билдәләне. “Үткән саҡырылышта Дәүләт Думаһында беҙҙең республиканан 14 депутат булғайны, был саҡырылышта ла 14 кеше эшләйәсәк. Депутаттарҙың бер өлөшө үҙгәрҙе, ҡайһы берҙәре яңынан һайланды”, – тине Радий Хәбиров.
Республика Хөкүмәте Премьер-министры вазифаһына ни өсөн Александр Шельдяевты тәҡдим итеүгә ҡағылышлы һорауға яуап биреп, Башҡортостан Башлығы былай тине:
– Һис шикһеҙ, был – бер яҡтан күсәгилешлекте һаҡлау алымы, сөнки хөкүмәттә ярайһы уҡ ҙур коллектив эшләй, ундағы эш тәртибен, талаптарҙы, үҙ-ара мөнәсәбәтте белеү мөһим. Шул уҡ ваҡытта беҙ һәр яңы ҡарарҙы ниндәйҙер яңылыҡ, энергия һәм яңы проекттар тормошҡа ашырылыр тигән маҡсатта ҡабул итәбеҙ.
Журналистар Андрей Назаровҡа: “Премьер-министр вазифаһын ниндәй хис-тойғолар менән ҡалдыраһығыҙ? Пландарығыҙ ниндәй? Ете йыл дауамында ниндәй эштәрҙе иң мөһимдәре тип билдәләй алаһығыҙ?” тигән һорауҙар бирҙе.
– Был ете йыллыҡ осор ябайҙан булманы, һәр ваҡыт яңы, ҡатмарлы саҡырыуҙар тыуып торҙо. Уларҙың күптәре менән беҙ, ғөмүмән, тотош кешелек донъяһы тәүге тапҡыр осраштыҡ. Шундай мәлдә һуңламайынса, йәғни алдан күҙаллап, оператив ҡарарҙар ҡабул итеү, граждандарҙы һаҡлау, иҡтисадты алға этәреү мөһим ине. Пандемия осоронда тап шундай ҡарарҙар ҡабул ителде, ковид госпиталдәре төҙөлдө. Үҙебеҙҙә дүртәүҙе төҙөүҙән тыш, Рәсәйҙең тағы һигеҙ төбәгенә ярҙам иттек. Был Башҡортостан һәм ил халҡын һаҡлап алып ҡалыуға ярҙам иткән ҡарар булды, тип һанайым.
Артабан санкциялар, иҡтисадҡа баҫым аҫтында йәшәргә, эшләргә тура килде. Ошондай шарттарҙа үҙебеҙҙең предприятиеларға ярҙам итергә кәрәк ине. 60 мең предприятие һәм 300 мең кеше өҫтәмә ярҙам саралары алды.
2019 йылда Башҡортостан Башлығы тарафынан ҡуйылған стратегик бурыстар барыһы ла, күптәре алдан, үтәлде. Ул саҡта инвестиция мөхите буйынса 16-сы урында булһаҡ, әле өс йыл рәттән тотороҡло рәүештә өсөнсө урында киләбеҙ. Ете йылда ауыл хужалығы тармағындағы үҫеш 10 процент тәшкил итте, төп продукциялар буйынса үҙ-үҙебеҙҙе тәьмин итеү кимәленә сыҡтыҡ. Төҙөлөштө алһаҡ, ете йылда 20 миллион квадрат метр торлаҡ төҙөнөк, был – Рәсәй буйынса иң яҡшы һөҙөмтәләрҙең береһе.
Шулай ҙа иң мөһиме – команда рухы. Уны Радий Хәбиров булдырҙы, беҙ берҙәм рәүештә яҡланыҡ, ниндәй генә ҡатмарлы бурыстар ҡуйылмаһын, Башҡортостан һәр ваҡыт йә лидер, йә иң алдынғыларҙың береһе булырға тейеш, тигән маҡсатта эшләнек. Иҡтисадтағы хәлдәр нисек кенә ҡатмарлы булмаһын, халыҡ тураһында даими хәстәрлек күрелде, социаль түләүҙәрҙе, льготаларҙы һаҡлап ҡалдыҡ. МХО-ла ҡатнашыусыларҙы, уларҙың ғаиләләрен яҡлау, шефлыҡҡа алған биләмәләргә ярҙам итеү бурыстары яңы ҡарарҙар ҡабул итергә этәрҙе. Уларҙы лайыҡлы үтәнек, тип һанайым.
Минең өсөн артабан да Башҡортостанда эштә ҡалыуым ныҡ мөһим. Бында – минең яҡындарым, ғаиләм, миңә ышаныс белдергән кешеләр. Шуға күрә яңы вазифала ла Башҡортостанды үҫтереү өсөн эшләйәсәкмен, – тине Андрей Назаров.
Журналистар сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры Александр Шельдяевтан яңы вазифала ниндәй йүнәлештәргә өҫтөнлөк бирәсәге тураһында ҡыҙыҡһынды.
– Үҙемдең көсөмдө, тырышлығымды бөгөнгәсә тупланған багажды арттырыу өсөн йүнәлтәсәкмен. Федераль кимәлдә тормошҡа ашырылған проекттарға ярашлы ғәмәлдә булған 12 йүнәлеш буйынса эште дауам итәсәкбеҙ. Фәнни-технологик үҫеш, һанлаштырыу, яһалма зиһенде киңерәк ҡулланылышҡа индереүҙе көсәйтеү бурыстары тора. Ошоғаса булдырылған майҙансыҡтар, мәҫәлән, Республикаға идара итеү үҙәге, кампус Башҡортостан мәнфәғәтендә эшләргә тейеш, – тине Александр Шельдяев.
Автор фотоһы.