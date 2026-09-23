Башҡортостан
+17 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
23 Сентября , 18:15

Башҡортостанда Суд приставтары идараһын Дмитрий Бровченко етәкләне

Бөгөн, 23 сентябрҙә,  Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Рәсәй Федераль суд приставтары хеҙмәтенең республика буйынса баш идараһы етәксеһе вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы – төбәктең баш суд приставы, эске хеҙмәттәр подполковнигы Дмитрий Бровченко менән осрашты.

Башҡортостанда Суд приставтары идараһын Дмитрий Бровченко етәкләнеБашҡортостанда Суд приставтары идараһын Дмитрий Бровченко етәкләне
Башҡортостанда Суд приставтары идараһын Дмитрий Бровченко етәкләне

Бөгөн, 23 сентябрҙә,  Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Рәсәй Федераль суд приставтары хеҙмәтенең республика буйынса баш идараһы етәксеһе вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы – төбәктең баш суд приставы, эске хеҙмәттәр подполковнигы Дмитрий Бровченко менән осрашты.

Яңы етәксене Федераль суд приставтары хеҙмәте директоры кәңәшсеһе, отставкалағы генерал-майор Александр Дарин тәҡдим итте.

Дмитрий Бровченко Башҡорт дәүләт университетын ”Юриспруденция” белгеслеге буйынса тамамлаған. Хеҙмәт юлын 2001 йылда Башҡортостанда башлаған.Төрлө йылдарҙа республикалағы суд приставтары идараһында етәксе вазифаларҙа эшләгән, ә 2019 йылдан Киров өлкәһе буйынса суд приставтары идараһына етәкселек иткән.

 - Дмитрий Леонидович - республиканы һәм был хеҙмәттең үҙенсәлектәрен яҡшы белгән тәжрибәле хеҙмәткәр. Федераль суд приставтары хеҙмәте етәкселеге ҡуйылған бурыстарҙы уңышлы үтәйәсәгенә һәм идара итеүҙе артабан үҫтерәсәгенә иҫәп тота, – тип билдәләне Александр Дарин.

Радий Хәбиров Дмитрий Бровченконы  яңы вазифаға тәғәйенләнеүе менән ҡотлап, республикала Федераль суд прставтары хеҙмәте менән һөҙөмтәле хеҙмәттәшлек яйға һалынғанлығы тураһында әйтте.

-Беҙҙең суд приставтары хеҙмәте көслө һәм ойошҡан. Барлыҡ йүнәлештәр буйынса ла берҙәм эшләйбеҙ. Унан алдағы етәксе Илнур Мәхмүтов менән дә һөҙөмтәле хеҙмәттәшлек иттек. Үҙ яғыбыҙҙан һеҙгә ярҙам күрһәтербеҙ,  - тине республика Башлығы.

Дмитрий Бровченко республика дәүләт власы органдары менән конструктив хеҙмәттәшлекте дауам итергә әҙер булыуын белдерҙе.

Мәғлүмәт: https://glavarb.ru/ru/news/event/glavnoe-upravlenie-federalnoy-sluzhby-sudebnyh-pristavov-po-bashkortostanu-vozglavil-dmitriy-brovchenko-92614/

Башҡортостанда Суд приставтары идараһын Дмитрий Бровченко етәкләне
Башҡортостанда Суд приставтары идараһын Дмитрий Бровченко етәкләне
Башҡортостанда Суд приставтары идараһын Дмитрий Бровченко етәкләне
Башҡортостанда Суд приставтары идараһын Дмитрий Бровченко етәкләне
Башҡортостанда Суд приставтары идараһын Дмитрий Бровченко етәкләне
Автор:Аклима Гизатуллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика