Башҡортостанда Суд приставтары идараһын Дмитрий Бровченко етәкләне

Бөгөн, 23 сентябрҙә, Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Рәсәй Федераль суд приставтары хеҙмәтенең республика буйынса баш идараһы етәксеһе вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы – төбәктең баш суд приставы, эске хеҙмәттәр подполковнигы Дмитрий Бровченко менән осрашты.
Яңы етәксене Федераль суд приставтары хеҙмәте директоры кәңәшсеһе, отставкалағы генерал-майор Александр Дарин тәҡдим итте.
Дмитрий Бровченко Башҡорт дәүләт университетын ”Юриспруденция” белгеслеге буйынса тамамлаған. Хеҙмәт юлын 2001 йылда Башҡортостанда башлаған.Төрлө йылдарҙа республикалағы суд приставтары идараһында етәксе вазифаларҙа эшләгән, ә 2019 йылдан Киров өлкәһе буйынса суд приставтары идараһына етәкселек иткән.
- Дмитрий Леонидович - республиканы һәм был хеҙмәттең үҙенсәлектәрен яҡшы белгән тәжрибәле хеҙмәткәр. Федераль суд приставтары хеҙмәте етәкселеге ҡуйылған бурыстарҙы уңышлы үтәйәсәгенә һәм идара итеүҙе артабан үҫтерәсәгенә иҫәп тота, – тип билдәләне Александр Дарин.
Радий Хәбиров Дмитрий Бровченконы яңы вазифаға тәғәйенләнеүе менән ҡотлап, республикала Федераль суд прставтары хеҙмәте менән һөҙөмтәле хеҙмәттәшлек яйға һалынғанлығы тураһында әйтте.
-Беҙҙең суд приставтары хеҙмәте көслө һәм ойошҡан. Барлыҡ йүнәлештәр буйынса ла берҙәм эшләйбеҙ. Унан алдағы етәксе Илнур Мәхмүтов менән дә һөҙөмтәле хеҙмәттәшлек иттек. Үҙ яғыбыҙҙан һеҙгә ярҙам күрһәтербеҙ, - тине республика Башлығы.
Дмитрий Бровченко республика дәүләт власы органдары менән конструктив хеҙмәттәшлекте дауам итергә әҙер булыуын белдерҙе.
Мәғлүмәт: https://glavarb.ru/ru/news/event/glavnoe-upravlenie-federalnoy-sluzhby-sudebnyh-pristavov-po-bashkortostanu-vozglavil-dmitriy-brovchenko-92614/