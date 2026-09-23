Башҡортостан
+23 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
23 Сентября , 08:45

Енәйәт эштәре ҡуҙғатылды

Хәбиров Юғары суд һәм Өфө мэрияһы гаражы буйынса енәйәт эштәре хаҡында һөйләне

Енәйәт эштәре ҡуҙғатылдыЕнәйәт эштәре ҡуҙғатылды
Енәйәт эштәре ҡуҙғатылды

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Хөкүмәттең оператив кәңәшмәһендә, бөгөн Башҡортостан буйынса Тәфтиш комитеты республиканың Юғары судындағы хәл буйынса, шулай уҡ Өфө мэрияһы гаражын законһыҙ файҙаланыуға бәйле енәйәт эше ҡуҙғатты, тип иғлан итте.

– Бөгөн Рәсәйҙең Башҡортостан буйынса Тәфтиш комитеты шәхси тормоштоң тейелгеһеҙлеген боҙоу тураһында 2-се өлөшөнөң 137-се статьяһы буйынса конкрет кешеләргә ҡарата енәйәт эше ҡуҙғатты. Шуға күрә мин был Абызыйҙың, Малайҙың йәки Студенттың бысраҡ танауҙары тейешен алынасағына шикләнмәйем. Шулай уҡ Өфө мэрияһы гаражының автомобилдәрен БР Юғары суды етәкселеген ташыу өсөн файҙаланыуға ҡарата тағы ла бер енәйәт эше ҡуҙғатылды, — тине Радий Хәбиров.

Фото: Башҡортостан Башлығы сайты. 

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика