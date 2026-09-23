Енәйәт эштәре ҡуҙғатылды

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Хөкүмәттең оператив кәңәшмәһендә, бөгөн Башҡортостан буйынса Тәфтиш комитеты республиканың Юғары судындағы хәл буйынса, шулай уҡ Өфө мэрияһы гаражын законһыҙ файҙаланыуға бәйле енәйәт эше ҡуҙғатты, тип иғлан итте.
– Бөгөн Рәсәйҙең Башҡортостан буйынса Тәфтиш комитеты шәхси тормоштоң тейелгеһеҙлеген боҙоу тураһында 2-се өлөшөнөң 137-се статьяһы буйынса конкрет кешеләргә ҡарата енәйәт эше ҡуҙғатты. Шуға күрә мин был Абызыйҙың, Малайҙың йәки Студенттың бысраҡ танауҙары тейешен алынасағына шикләнмәйем. Шулай уҡ Өфө мэрияһы гаражының автомобилдәрен БР Юғары суды етәкселеген ташыу өсөн файҙаланыуға ҡарата тағы ла бер енәйәт эше ҡуҙғатылды, — тине Радий Хәбиров.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайты.