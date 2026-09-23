Башҡортостан
+23 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
23 Сентября , 07:15

Радий Хәбиров: Һайлауҙарҙы лайыҡлы үттек

Башҡортостан Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Азат Ғәлимханов хәбәр итеүенсә, һайлауҙа 2 306 881 кеше ҡатнашҡан – 78,64 процент.

Радий Хәбиров: Һайлауҙарҙы лайыҡлы үттекРадий Хәбиров: Һайлауҙарҙы лайыҡлы үттек
Радий Хәбиров: Һайлауҙарҙы лайыҡлы үттек

Бөгөн Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Хөкүмәттең сираттан тыш кәңәшмәһен үткәрә. Был турала ул дүшәмбе үк иғлан иткәйне: бөгөн Дәүләт Думаһына һайлауҙарға йомғаҡ яһаласаҡ, шулай уҡ мөһим кадр ҡарарҙары иғлан ителәсәк

Башҡортостан Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Азат Ғәлимханов хәбәр итеүенсә, һайлауҙа 2 306 881 кеше ҡатнашҡан – 78,64 процент.

– Башҡортостанда Дәүләт Думаһына һайлауҙар бик юғары ойоштороу кимәлендә үтте, – тине Радий Хәбиров. – Мин йәнә бөтә коллегаларыма, муниципаль берәмек башлыҡтарына ҙур ойоштороу эше өсөн рәхмәт белдерәм. Күҙ алдына килтерегеҙ: һайлаусыларыбыҙҙың 78,64 проценты тауыш бирергә килгән. Был 3 миллионға яҡын кеше — бик күп кеше.

Радий Хәбиров хәүефһеҙлекте тәьмин иткән көс структураларына айырым рәхмәт белдерҙе.

Башҡортостан Башлығы белдереүенсә, Өфө ҡала советына, БР Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтайға ла һайлауҙар яҡшы ойошторолдо.

– Шуға күрә был эште лайыҡлы башҡарҙыҡ тип әйтә алабыҙ, – тип йомғаҡ яһаны Радий Хәбиров.

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика