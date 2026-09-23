Радий Хәбиров: Һайлауҙарҙы лайыҡлы үттек

Бөгөн Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Хөкүмәттең сираттан тыш кәңәшмәһен үткәрә. Был турала ул дүшәмбе үк иғлан иткәйне: бөгөн Дәүләт Думаһына һайлауҙарға йомғаҡ яһаласаҡ, шулай уҡ мөһим кадр ҡарарҙары иғлан ителәсәк
Башҡортостан Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Азат Ғәлимханов хәбәр итеүенсә, һайлауҙа 2 306 881 кеше ҡатнашҡан – 78,64 процент.
– Башҡортостанда Дәүләт Думаһына һайлауҙар бик юғары ойоштороу кимәлендә үтте, – тине Радий Хәбиров. – Мин йәнә бөтә коллегаларыма, муниципаль берәмек башлыҡтарына ҙур ойоштороу эше өсөн рәхмәт белдерәм. Күҙ алдына килтерегеҙ: һайлаусыларыбыҙҙың 78,64 проценты тауыш бирергә килгән. Был 3 миллионға яҡын кеше — бик күп кеше.
Радий Хәбиров хәүефһеҙлекте тәьмин иткән көс структураларына айырым рәхмәт белдерҙе.
Башҡортостан Башлығы белдереүенсә, Өфө ҡала советына, БР Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтайға ла һайлауҙар яҡшы ойошторолдо.
– Шуға күрә был эште лайыҡлы башҡарҙыҡ тип әйтә алабыҙ, – тип йомғаҡ яһаны Радий Хәбиров.