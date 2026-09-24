Андрей Назаров – Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай Рәйесе

Бөгөн республиканың етенсе саҡырылыш Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтайҙың 36-сы ултырышы үтте. Унда Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров та ҡатнашты.
Ултырышта Башҡортостан Башлығы, “Берҙәм Рәсәй” партияһының төбәк бүлексәһе етәксеһе Радий Хәбиров депутаттарға Андрей Назаровтың төбәк Дәүләт Йыйылышы Рәйесе вазифаһына кандидатураһын ҡарарға тәҡдим итте. Радий Фәрит улы бергә эшләгән йылдарын хәтергә алды һәм уның эшлекле сифаттарын баһаланы.
– Назаров Андрей Геннадьевич бизнеста, дәүләт һәм йәмәғәт өлкәләрендә бай эш тәжрибәһенә, тормоштоң төрлө өлкәләрендә профессиональ компетенцияларға һәм юғары ҡатмарлылыҡтағы мәсьәләләрҙе хәл итеү һәләтенә эйә. Ул федераль масштабтағы абруй менән файҙалана. Был йылдар дауамында беҙ йәнәш эшләнек, ул ҡатмарлы иҡтисади мәсьәләләрҙе хәл итеүҙе һөҙөмтәле тәьмин итте, стратегик ҡарарҙар әҙерләүҙә һәм тормошҡа ашырыуҙа ҡатнашты, – тип билдәләне Радий Хәбиров.
Тауыш биреү йомғаҡтары буйынса депутаттар бер тауыштан Андрей Назаровты республиканың Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай Рәйесе итеп һайланы.
Үҙ сиратында Андрей Назаров Башҡортостан Башлығына, төбәк парламентарийҙарына ярҙамдары өсөн рәхмәт белдерҙе һәм республика парламентының артабанғы һөҙөмтәле эшләүенә ышаныс белдерҙе.
– 1995 йылдың мартында Башҡортостан Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтайҙың беренсе ултырышы үтә. Уның беренсе составын Михаил Алексеевич Зайцев етәкләй, һуңынан сирек быуаттан ашыу республикала Закондар сығарыу власына Константин Борисович Толкачев етәкселек итә. Мин үҙем уларға һәр ваҡыт оло һәм аҡыллы иптәштәр кеүек ҙур ихтирам менән ҡараным. Был ваҡыт эсендә илдә иң абруйлы төбәк парламенттарының береһе формалаша, ҙур традициялар һәм ижтимағи-сәйәси көн тәртибенә әүҙем йәлеп ителә. Хәҙерге депутаттар был традицияларҙы сағыу дауам итә. Һеҙ барығыҙ ҙа – компетентлы, абруйлы кешеләр, ысын профессионалдар һәм йәмәғәт фекере лидерҙары, – тине Андрей Назаров. – Алда халыҡҡа социаль ярҙамды камиллаштырыу, эшлекле, инвестиция мөхитен яҡшыртыу, фәнни-технологик процесты тиҙләтеү менән бәйле бурыстар тора. Уларҙы хәл итеү өсөн федераль үҙәк, башҡарма власть органдары, муниципалитеттар, эшлекле һәм эксперт берләшмәһе менән үҙ-ара эш итеүҙе көсәйтәсәкбеҙ.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайты.