Башҡортостан Башлығы аңлатма бирҙе

Бөгөн Хөкүмәттең аҙналыҡ кәңәшмәһендә Башҡортостан Башлығы бер нисә медиаресурста баҫылған һәм төбәк етәксеһен дискредитациялауға йүнәлтелгән мәҡәләләргә аңлатма бирҙе. Радий Хәбиров, таратылған мәғлүмәттәр ысынбарлыҡҡа тап килмәй, тип белдерҙе. Быны Федераль һалым хеҙмәтенең республика идаралығы һәм Росфинмониторинг тикшереүе һөҙөмтәләре раҫланы.
Билдәһеҙ кешеләр исеменән аноним баҫмаларҙа “Башкиравтодор” компанияһынан 263 миллион һум аҡса сығарылды һәм уны Башҡортостан Башлығының туғандарына сит илгә күсерҙеләр, тип раҫланды.
Радий Хәбиров билдәләүенсә, төбәк етәксеһе вазифаһы йәмғиәт һәм киң мәғлүмәт саралары яғынан юғары иғтибарҙы күҙ уңында тота, шуға күрә ул үҙенең эшмәкәрлеге тураһындағы төрлө баҫмаларға күнеккән. Әммә был осраҡта һүҙ киң йәмәғәт резонансы алған ялған мәғлүмәттәрҙе таратыу тураһында бара.
– Был тулыһынса ялған, – тип белдерҙе Радий Хәбиров. – Мин Федераль һалым хеҙмәтенең Башҡортостан буйынса идаралығына һәм Финанс мониторингы буйынса Федераль хеҙмәткә, йәғни, асылда, финанс разведкаһына махсус запрос ебәрҙем. Һәм яуап алдым.
Ведомствонан килгән хатта күсмә һалым тикшереүе барышында предприятиеның етәксе составының банк яҙмаларына анализ үткәрелеүе тураһында әйтелә, әммә медиаресурстарҙа күрһәтелгән сумманың сит ил банктарына күсерелеүе тураһында мәғлүмәттәр раҫланмай. Радий Хәбиров Федераль һалым хеҙмәтенең документын Башҡортостанда йәшәгән һәр кем уның һүҙҙәренең дөрөҫлөгөнә инанһын өсөн ирекле ҡулланылышта баҫтырырға ҡушты.
Радий Хәбиров хәбәр итеүенсә, һалым органы тикшереү актында дөрөҫ булмаған мәғлүмәттәрҙең барлыҡҡа килеү сәбәбен мәғлүмәт системалары араһында мәғлүмәт күсереүҙә барлыҡҡа килгән техник хата тип атаған.
Төбәк етәксеһе шулай уҡ бер йыл элек ошондай материалдарҙың барлығын белеп ҡалыуы һәм тейешле документтар пакетын әҙерләп, Рәсәй Президенты хакимиәтенә ебәреүе хаҡында һөйләне.
Радий Хәбиров йәмәғәт киңлегендә дөрөҫ булмаған мәғлүмәттең барлыҡҡа килеү шарттарына айырым аңлатма бирҙе. Ул быға тиклем шәхси тормоштоң тейелгеһеҙлеген боҙоу факты буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылыуы һәм уның фигуранттарының береһенең күрһәтмәләре тураһында хәбәр иткәнен иҫкә төшөрҙө. Унда, яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, республика Башлығына компромат йыйыу тураһында мәғлүмәт бар.
Радий Хәбиров тикшереү материалдарының фрагменттарын уҡып ишеттерҙе, уларға ярашлы, енәйәт эше фигуранттары аҡса күсереү тураһында мәғлүмәтте раҫлауҙың булмауы тураһында белә, әммә уны телеграм-каналдар һәм башҡа интернет-ресурстар аша төбәк етәксеһен дискредитациялау өсөн файҙаланыу мөмкинлеген тикшергән.
Башҡортостан Башлығы шәхси тормоштоң тейелгеһеҙлеген боҙоу тураһындағы енәйәт эше буйынса зыян күреүсе статусын алыуын хәбәр итте.
– Мин Рәсәй Тәфтиш комитетының Башҡортостан буйынса Тәфтиш идаралығына был мәғлүмәттәрҙе интернетта таратҡан ойошҡан төркөмгә ҡарата “Яла яғыу” статьяһы буйынса тағы ла бер енәйәт эше ҡуҙғатыу тураһында ғариза ебәрҙем, – тип белдерҙе Радий Хәбиров. Төбәк етәксеһе был хәлде шәхсән үҙе генә түгел, Башҡортостан Башлығы институтын да дискредитациялау ынтылышы тип иҫәпләүен һыҙыҡ өҫтөнә алды. Сығыштың аҙағында Радий Хәбиров бөтә осраҡтарҙы тикшереү менән хоҡуҡ һаҡлау органдары шөғөлләнеүен билдәләне.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайты.