Дәүләт серен сит кешегә асҡан

Рәсәй Федераль именлек хеҙмәтенең Башҡортостан Республикаһы идаралығы матбуғат хеҙмәтенән хәбәр итеүҙәренсә, тәртип һаҡсылары 1995 йылғы полиция хеҙмәткәренең законһыҙ эшмәкәрлеген асыҡланы һәм туҡтатты. Ул дәүләт серен тәшкил иткән мәғлүмәттәр менән танышырға рөхсәте булмаған кешеләргә йәшерен мәғлүмәттәрҙе еткергән.
Идаралыҡ хеҙмәткәрҙәре асыҡлауынса, 2024 йылда Башҡортостан Республикаһы буйынса Эске эштәр министрлығының өлкән оперуполномоченныйы Өфө ҡалаһындағы ике кешегә эске эштәр органы уларға ҡарата үткәргән оператив-эҙләү һәм оператив-техник саралар тураһында мәғлүмәттәрҙе бер нисә тапҡыр хәбәр иткән. Ошо рәүешле сит кешеләргә бындай сараларҙы ойоштороу, үткәреү ысулдары һәм ғәмәлдәре мәғлүм булған. Эксперттар һығымтаһына ярашлы, был мәғлүмәттәр дөрөҫлөккә тап килә һәм дәүләт серен тәшкил итә.
Әле енәйәтсе Эске эштәр министрлығы органдарындағы эшенән бушатылған. Федераль именлек хеҙмәтенең Башҡортостан Республикаһы идаралығындағы тәфтиш бүлеге тарафынан хоҡуҡ һаҡлау органдарының элекке хеҙмәткәренә ҡарата РФ Енәйәт кодексының “Дәүләт серен таратыу” тигән 283-сө статьяһы 1-се өлөшөнә ярашлы енәйәт эше ҡуҙғатылған. Хәл-ваҡиға буйынса тәфтиш ғәмәлдәре башҡарыла.