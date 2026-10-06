Башҡортостан
-1 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
6 Октября , 16:15

Дәүләт серен сит кешегә асҡан

Хәл-ваҡиға буйынса тәфтиш ғәмәлдәре башҡарыла.  

Добавить в предпочтительные источники Google
Дәүләт серен сит кешегә асҡанДәүләт серен сит кешегә асҡан
Дәүләт серен сит кешегә асҡан

Рәсәй Федераль именлек хеҙмәтенең Башҡортостан Республикаһы идаралығы матбуғат хеҙмәтенән хәбәр итеүҙәренсә, тәртип һаҡсылары 1995 йылғы полиция хеҙмәткәренең законһыҙ эшмәкәрлеген асыҡланы һәм туҡтатты. Ул дәүләт серен тәшкил иткән мәғлүмәттәр менән танышырға рөхсәте булмаған кешеләргә йәшерен мәғлүмәттәрҙе еткергән.

Идаралыҡ хеҙмәткәрҙәре асыҡлауынса, 2024 йылда Башҡортостан Республикаһы буйынса Эске эштәр министрлығының өлкән оперуполномоченныйы Өфө ҡалаһындағы ике кешегә эске эштәр органы уларға ҡарата үткәргән оператив-эҙләү һәм оператив-техник саралар тураһында мәғлүмәттәрҙе бер нисә тапҡыр хәбәр иткән. Ошо рәүешле сит кешеләргә бындай сараларҙы ойоштороу, үткәреү ысулдары һәм ғәмәлдәре мәғлүм булған. Эксперттар һығымтаһына ярашлы, был мәғлүмәттәр дөрөҫлөккә тап килә һәм дәүләт серен тәшкил итә.

Әле енәйәтсе Эске эштәр министрлығы органдарындағы эшенән бушатылған. Федераль именлек хеҙмәтенең Башҡортостан Республикаһы идаралығындағы тәфтиш бүлеге тарафынан хоҡуҡ һаҡлау органдарының элекке хеҙмәткәренә ҡарата РФ Енәйәт кодексының “Дәүләт серен таратыу” тигән 283-сө статьяһы 1-се өлөшөнә ярашлы енәйәт эше ҡуҙғатылған. Хәл-ваҡиға буйынса тәфтиш ғәмәлдәре башҡарыла.

 

Автор:Гөлсәсәк Хәйруллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика