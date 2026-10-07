Дәүләтебеҙ башлығы тыуған көнөн билдәләй

Бөгөн, 7 октябрҙә Рәсәй Президенты, беҙҙең милли лидерыбыҙ Владимир Владимирович Путин үҙенең тыуған көнөн билдәләй! Ғәҙәттәгесә, Рәсәй Президенты үҙенең тыуған көнөн эш режимында билдәләйәсәк, тип хәбәр итте уның матбуғат секретары Дмитрий Песков. Уның һүҙҙәренсә, Владимир Путиндың байрам көндәрен ғәҙәти форматта билдәләү мөмкинлеге һирәк була. Бына бөгөн дә уның графигында телефон һөйләшеүҙәре һәм мөһим осрашыуҙар планлаштырылған. Әммә, бөтә кешеләр кеүек үк, дәүләт башлығы өсөн дә ҡотлауҙар буласаҡ.
“Тыуған көн – ул һәр ваҡыт бик шәхси байрам. Һәм, әлбиттә, президент өсөн иң мөһиме — уны бөтә туғандары һәм яҡындары ҡотлай", — тине Песков.
Дәүләт башлығының ныҡлы сәйәси ихтыяры, илдең һәр кешеһенең именлеге тураһында ихлас хәстәрлеге Рәсәйгә хатта иң ауыр осорҙа ла тотороҡло үҫеште, иҡтисади һәм социаль тотороҡлолоҡто һаҡларға ярҙам итә.
Ул электән беҙҙең Башҡортостанға ихлас ярҙам итә, даими килеп йөрөй. Ҙур-ҙур проекттарҙы тормошҡа ашырыуға булышлыҡ итә, донъя кимәлендәге мөһим сәйәси һәм мәҙәни сараларҙы үткәреүҙе ышанып тапшыра.
Ҙур маҡсаттарға һәм яңы сәйәси ҡаҙаныштарға өлгәшеү өсөн уға ныҡлы һаулыҡ, рух көсө, сыҙамлыҡ, тәүәккәллек һәм энергия теләйбеҙ. Уның көслө лидерлығын, стратегик ҡарашын, принципиаллеген, маҡсаттарға ынтылышлылығын, бурысына тоғролоҡто һәм сәйәси аҡыллылыҡты, шулай уҡ Ватанға айырыуса ныҡ тоғрололоғон һәм ил үҫешенә баһалап бөткөһөҙ өлөш индереүен билдәләйбеҙ.
Владимир Владимировичҡа ныҡлы һаулыҡ һәм тоғро көрәштәштәр теләйбеҙ!