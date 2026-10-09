Ир-егетте ил бурысы көн дә һынай

Ихтыяр көсө хәл итте...
Хәҙерге заман етәксеһенә ил алдындағы ҡатмарлы бурыстарҙы хәл итеүҙә өр-яңы сиселештәр, уңайлы юлдар эҙләп табыуҙан тыш, төбәк үҫешенең көслө драйверы булмай сара юҡ. Беҙ йәшәгән быуат көтөлмәгән сәйәси ваҡиғалары, пандемиялары, климат үҙгәрештәре һәм йәмғиәт тормошондағы ҡаршылыҡтары менән таң ҡалдырыуҙан тыш, проблеманы хәл итеүҙең яңы юлдарын табыуҙы, оперативлыҡ һәм һүҙҙең эш менән тап килеүен ҡәтғи талап итә. Заман иңенә төшкән ауырлыҡтарҙы, бәлә-ҡазаларҙы еңеү, ҡаҙаныштарға өлгәшеү өсөн мәсьәләнең айышын яҡшы аңлаған, яңылыҡтарға ынтылған, халыҡ менән эшләй белгән стратег, ҡаты ҡуллы етәкселәр булыуы шарт.
Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировҡа ла республикала һигеҙ йыл эшләү дәүерендә төрлө өлкәләрҙәге һис көтөлмәгән тауҙай проблемалар менән осрашырға, сиселештәр эҙләргә, ҡайҙалыр ныҡышмаллыҡ, ҡайҙалыр ышаныс, ҡайҙалыр тәүәккәллек, йылғырлыҡ күрһәтергә тура килде. Ҡайһы саҡтарҙа “ете ҡат үлсәп, бер ҡат киҫеү”, оҙаҡ кәңәш ҡороу форсаты ла булмағандыр, сөнки ҙур вазифаны иңгә алыу менән донъяны ялмаған пандемия ваҡиғаһы бөтә пландарҙы боҙҙо, йүнәлештәрҙе үҙгәртте. Етәкселектең ҙур ихтыяр көсө менән Башҡортостанда ҡурай сәскәһе рәүешендә төҙөлгән ковид-госпиталдәр пандемия осоронда меңәрләгән кеше ғүмерҙәрен ҡотҡарҙы. Тәүлек әйләнәһенә туҡтауһыҙ төҙөлөш барған дауаханалар архитекторҙары алдына ҙур бурыс ҡуйылды – медицина учреждениелары табиптар өсөн дә, пациенттар өсөн дә уңайлы, хәүефһеҙ булырға тейеш.
Ковид китте – госпиталдәр ҡалды
Тәүге ковид-госпиталь Өфө янындағы Зубов ҡасабаһында 55 көн эсендә, ә Стәрлетамаҡтағы госпиталь 50 көндә сафҡа индерелде. 2022 йылда Туймазылағы ковид-госпиталь 45 көн эсендә төҙөлөп бөтөп, пациенттарҙы ҡабул итә башланы. Сибайҙа асылған клиник-диагностик йоғошло ауырыуҙар үҙәгендә Йылайыр, Хәйбулла, Баймаҡ райондары халҡы ла дауалана ала. Ә инфекция йоҡторған ауырыуҙар кәмей башлау менән Туймазы ковид-госпитале күп профилле дауаханаға әүерелде. 2023 йылда уға балалар бүлексәһе күсерелде.
Хәҙер клиник үҙәк 472 мең халыҡ йәшәгән Туймазы, Шаран, Баҡалы, Бәләбәй, Бишбүләк, Йәрмәкәй райондары һәм Октябрьский ҡалаһы халҡын хеҙмәтләндерә.
2020 йылда Мәскәүҙә ил Президенты ҡатнашлығында үткән Гражданлыҡ йәмғиәте һәм кеше хоҡуҡтары буйынса институттарҙы үҫтереү буйынса совет ултырышында ковид-госпиталдәре төҙөүҙә Башҡортостан тәжрибәһенең илдә иң алдынғы булыуы билдәләнеүе ғәжәп түгел, сөнки бындай ихтыяр көсө, оперативлыҡ, ижади ҡараш һәм ҙур финанс сығымдары талап иткән эште һәр төбәк тә йырып сыға алмай. Федераль кимәлдәге юғары баһа – төбәк етәкселегенең планлы рәүештәге эш һөҙөмтәһе. Башҡортостан Башлығы әйтеүенсә, республиканың иң төпкөл мөйөштәрендә лә табип хеҙмәте ваҡытында күрһәтелергә һәм һәр кем файҙаланырлыҡ булырға тейеш.
Пандемия тамамланыу менән клиник-диагностик үҙәктәр башҡа йоғошло сирҙәргә дусар пациенттарҙы ҡабул итә башланы. Ковид китте, ә Сибай менән Туймазыла халыҡты һауыҡтырыусы күп профилле дауаханалар ҡалды.
“Был ҡурҡыныс төш кеүек ваҡиғаны онотайыҡ”
Республикала ғына түгел, бөтә Рәсәйҙә эпидемия кеүек таралған “алданған өлөшсөләр” проблемаһы халыҡтың власҡа ышанысын билдәләгән “лакмус ҡағыҙы” булды. Радий Фәрит улына пандемия кеүек үк хәүефле, кеше хоҡуҡтарын боҙған ҡатмарлы, бөтә Рәсәйгә хас тағы бер мәсьәләне хәл итеү өсөн күп көс һалырға, борсолорға, бөтә министрлыҡтар, ведомстволар менән тығыҙ бәйләнештә эшләргә тура килде. “Алданған өлөшсөләр” темаһы матбуғат биттәренән, көн тәртибенән төшмәне.
“Миңә ауыр мираҫ ҡалды – “алданған өлөшсөләр”. Кешеләр бурысҡа батты, һуңғы аҡсаларын торлаҡҡа һалды һәм намыҫһыҙ төҙөүселәр һәм төҙөлөштө насар контролләгән власть арҡаһында бер ни ҙә ала алманы. Тәүге көндән үк беҙ был ғәҙелһеҙлекте бөтөрөү маҡсатын ҡуйҙыҡ”, – тип белдерҙе социаль селтәрҙәге битендә Радий Хәбиров.
Ҡатмарлы проблеманы 2023 йыл аҙағына хәл итергә ҡарар ителде, “был ваҡиғаны ҡурҡыныс төш күргән кеүек онотайыҡ”, тине Радий Хәбиров Башҡортостан Башлығы эргәһендәге Кеше хоҡуҡтары һәм гражданлыҡ йәмғиәте институттарын үҫтереү советы улытырышында сығыш яһағанда. 2018 йылда республикала “алданған өлөшсөләр” һаны 12 меңгә еткәйне инде. Был күрһәткес буйынса Башҡортостан Рәсәйҙә өсөнсө урынды тотто. Республика етәксеһе әйтеүенсә, үҙ көсөбөҙ менән бер меңгә яҡын кешенең хоҡуҡтарын ҡайтара алдыҡ, ә федераль программа торлаҡһыҙ ҙа, аҡсаһыҙ ҙа ҡалған граждандарға ҙур ярҙам күрһәтте. “Был эш еңелдән булманы, Башҡортостан Төҙөлөш министрлығындағы хеҙмәттәштәремә ентекле, әммә бөтә илгә тәғәйенләнгән федераль аҡсаның сирек өлөшөн алырға мөмкинлек биргән документтарҙы оператив әҙерләүе өсөн рәхмәт, – тип белдерҙе Радий Хәбиров. – Мин һәр саҡ “алданған өлөшсөләргә” “был ауыр юл һәм уны бөтәбеҙгә бергә үтергә кәрәк”, тинем. Бергәләп һәм артыҡ хис-тойғоларға бирелмәй эшләгәндә, беҙ бөгөн хәл итеү юлы табылыуын күрәбеҙ”.
2023 йылдың һуңғы көндәрендә “алданған өлөшсөләр” проблемаларын хәл итеү тамамланыуға барыуы билдәләнде. Был хаҡта республиканың Төҙөлөш һәм архитектура министрлығында хәбәр ителде. Биләмәләрҙе үҫтереү федераль фонды һуңғы объекттар буйынса ҡарар ҡабул итте, “Миловка паркы” биҫтәһенең өс кварталындағы туғыҙ йорттоң 186 хужаһы 367 миллион һум күләмендә компенсация алды. “Тап ошо ҡарар менән Башҡортостанда “алданған өлөшсөләр” эпопеяһы тамамлана, тип әйтергә мөмкин. Проблемалы йорттарҙың Берҙәм реестрына индерелгән йорттар буйынса бөтә ҡарарҙар ҡабул ителде”, – тип хәбәр итте ул саҡтағы төҙөлөш һәм архитектура министрының беренсе урынбаҫары Артем Ковшов.
2024 йылдың март айына алынған мәғлүмәт буйынса, республикала “алданған өлөшсөләр” мәсьәләһе тулыһынса хәл ителде. 2017 йылдан алып 15 меңгә яҡын ғаилә фатирлы булды. Күптәр аҡсалата компенсацияға ризалашты, федераль фонд менән берлектә граждандарға 12 миллиард һумдан ашыу аҡса түләнде. Төҙөлөп бөтмәгән йорттар федераль фонд милкенә күсерелде һәм аҙаҡ һатыуға сығарылды. Төҙөүселәргә ҡарата контроль көсәйтелде, күҙәтеү органдары йорт төҙөлөшөнөң бөтә осорҙарын күҙәтеп барҙы, ә банктар төҙөүсенең репутацияһын, документтарҙың ергә дөрөҫ рәсмиләштерелеүен тикшерҙе. “Беҙ был ҡырҡыу мәсьәләне Рәсәй Президенты һәм Хөкүмәтенең һөҙөмтәле ярҙамынан тыш хәл итә алмаҫ инек. Төбәк власть органдарының бурысы – йорттар төҙөү һәм “алданған өлөшсөләрҙе” башҡаса булдырмау”, – тине Радий Хәбиров, был ауыр, тынғыһыҙ йылдарға күҙ ташлап.
“Бынан да мөһимерәк башҡа бурыс юҡ”
Башҡортостан Башлығы ҡарары менән 2022 йылдың 11 октябрендә махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларҙы, уларҙың ғаиләләрен яҡлау саралары раҫланды һәм улар яйлап тулыландырылыуын дауам итә.
– Һәр саҡ беҙҙең муниципалитеттар, республика органдары етәкселәренән махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға ярҙам итеү мәсьәләләренә яуаплы ҡарауҙарын, был эште күҙ буяу өсөн генә эшләмәүҙәрен һорайым. Бөгөн махсус хәрби операция, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар һәм уларҙың ғаиләләренә ярҙам менән бәйле мәсьәләләрҙән башҡа мөһимерәк бурыс юҡ”, – тип, Радий Хәбиров ошо һүҙҙәре менән республиканың төп йүнәлештәге эшен асыҡ билдәләне. Финанс ярҙамы, бер тапҡыр бирелеүсе түләүҙәр, айлыҡ пособиелар, социаль түләүҙәр, торлаҡ һәм һалым льготалары, медицина ярҙамы һәм реабилитация, балалар өсөн социаль һәм мәҙәни льготалар – быларҙың барыһы ла хәрбиҙәрҙең һәм уларҙың ғаиләләренең тормош сифатын яҡшыртыуға йүнәлтелгән. Был саралар тотороҡлоҡто һаҡларға һәм хәрбиҙәрҙең хоҡуҡтарын тәьмин итергә мөмкинлек бирә.
Башҡортостан, Волга буйы федераль округында беренселәрҙән булып, алғы һыҙыҡҡа ебәреү өсөн исемле батальондарға доброволецтар туплау тураһында иғлан итте. Беренсеһе – Рәсәй Геройы генерал Миңлеғәле Шайморатов исемендәге батальон. Икенсеһе – Рәсәй Геройы Александр Доставалов, өсөнсөһө милли батырыбыҙ Салауат Юлаев исемен йөрөтә. Даян Мурзин, Алмас Сафин исемендәге батальондар менән бер рәттән, “Ватан” отряды төҙөлөүе билдәле. Башҡортостандың исемле батальондарын Радий Хәбиров шәхсән рәүештә ҙур яуаплылыҡ менән үҙенең күҙәтеүенә алды. Бынан тыш, “Башҡортостан” мотоуҡсылар полкында айырым подразделениелар ойошторолған. Яугирҙәр республика тарафынан кәрәкле бөтә нәмәне ала, үтенестәре оператив рәүештә хәл ителә.
Быйыл Радий Хәбиров яңы пилотһыҙ осоу аппараттары батальоны төҙөү тураһында иғлан итте. Ул ике тапҡыр Советтар Союзы Геройы Муса Гәрәев исемен йөрөтәсәк. Төп бурысы – пилотһыҙ осоу аппараттары менән эш итеү буйынса яугирҙәр әҙерләү.
– Ул – армиябыҙҙың киләсәген тотоп торасаҡ Ҡораллы Көстәр элитаһы. Башҡортостан батальондарын формалаштырыу тәжрибәһе беҙҙең ярҙамдың һөҙөмтәлерәк була барыуын күрһәтә. Беҙ үҙебеҙҙең доброволецтарыбыҙға хәрби бурыстарҙы хәл итеү өсөн кәрәкле бөтә нәмәне илтәбеҙ”, – тип республика етәксеһе яңы батальонға ҙур ышаныс белдерҙе.
“Аңлайышһыҙ ваҡиға”лар етерлек булды
Яңы ғына эш башлаған етәксе републикала система барлыҡҡа килтереүсе, ҙур әһәмиәткә эйә дәүләт предприятиеларының бөлгөнлөккә төшөү осраҡтарын ”аңлайышһыҙ ваҡиға” тип атаны. Республиканың ҙур биләмәһендә эшләгән “Башавтотранс” дәүләт предприятиеһының ете ай эсендә зыянға эшләүен, бер ниндәй сәбәпһеҙ милкен һатырға йыйыныуҙарын аңларға тырышып, етәксе хужаларҙы һорауҙарға күмде, бөлгөнлөк сәбәптәрен аңларға тырышты, хәл итеү юлдарын эҙләне...
2025 йылда Башҡортостан Арбитражының “Башкиравтодор” предприятиеһының бөлгөнлөккә төшөүен танып, конкурс эшен асыуы халыҡты ҡуҙғытҡан тағы бер сетерекле мәсьәлә булды. Сентябрь башында апелляция суды компанияға күҙәтеү процедураһын индерҙе. Радий Хәбиров был хәлде дәүләт предприятиеһын “рейдерҙарса баҫып алыу” тип баһаланы һәм был ваҡиғаның тикшеренеүҙәрҙән һуң ыңғай хәл ителеүен билдәләне. Әлеге көндә предприятие табыш менән эшләй, уны бер йыл эсендә 10,8 процентҡа арттырған. Быйыл август айында матбуғат саралары редакторҙары менән осрашыуҙа республика етәксеһе әйтеүенсә, предприятиены һатып алыу менән ҡыҙыҡһыныусылар булған, ә республика власының бер ваҡытта ла уны һатыу уйы булмаған. “Предприятие беҙҙең үҙебеҙгә кәрәк. Беҙ былтырғы рейдерҙарса баҫып алырға маташыуҙарҙан һуң уға иҫ киткес ҙур көс һалдыҡ, заказдар кәрзинен бик яҡшы тулыландырҙыҡ, уның эште күпмегә тотороҡландырыуын күрербеҙ”, – тине Радий Фәрит улы.
Республикабыҙ юлдарҙы ремонтлау һәм тәртиптә тотоу буйынса төп предприятиены саҡ юғалтмай алып ҡалды. Уны һаҡлап ҡалыу өсөн власть органдары Радий Хәбировтың тура ҡатнашлығында, прокуратура һәм Именлек федераль хеҙмәте ярҙамында ысын ҡотҡарыу операцияһын үткәрҙе. 50 мең километрҙан ашыу автомобиль юлдарына эйә, биш меңдән ашыу кеше эшләгән предприятиеның ҡапыл туҡтап ҡалыуының, активтарының һатылыу эҙемтәләрен күҙ алдына ла килтереүе ҡыйын. Стратегик мөһим дәүләт предприятиеларын һаҡлау буйынса эштәрҙе ыңғай хәл итеү етәкселәрҙең ихтыяр көсөнән тыш, ныҡышмаллыҡ та, берҙәмлек тә, хатта ҡатылыҡ та талап итеүен күрҙек. Заман көндән-көн яңы һынауҙар ҡуйғанда, төбәк үҫешен яҡшы күҙ алдына килтергән, бөгөнгөнән бер нисә аҙымға алда барған тәүәккәлдәр генә юл яра.
Фото:Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың социаль селтәрҙәге битенән.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!