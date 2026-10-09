Ғорурланабыҙ һинең менән, Башҡортостан!

Республика көнө айҡанлы үткәрелгән мөһим сараларҙың береһе – тантаналы йыйылыш һәр ваҡыттағыса “Башҡортостан” дәүләт концерт залында үтте. Сарала Үзбәкстандан, Рәсәй төбәктәренән килгән ҡунаҡтар, Рәсәй Дәүләт Думаһы һәм Башҡортостан Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай депутаттары, Рәсәй Геройҙары, билдәле яҡташтарыбыҙ, ветерандар, хәрбиҙәр, йәмәғәтселәр, дин әһелдәре ҡатнашты.
Тәүҙә сәхнәгә Рәсәй һәм Башҡортостандың дәүләт символдары – флагтар сығарылды. Аҙаҡ илебеҙҙең һәм республикабыҙҙың гимндары яңғыраны. Халыҡты байрам менән Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров ҡотланы һәм Башҡортостандың уңыштарын тәьмин итеү өсөн тырышҡан бөтә республика халҡына рәхмәт әйтте. Республика илебеҙ өсөн ауыр ваҡытта ҡаһарманлыҡ һәм ныҡлыҡ күрһәткән яугирҙәрҙе менән ғорурлана тине.
– Бөгөн был залда – геройҙарыбыҙ, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар ултыра. Республикабыҙҙан йөҙләгән яугир дәүләт наградаларына лайыҡ булды. Башҡортостанда тыуып үҫкән 16 кеше – Рәсәй Федерацияһы Геройы, уларҙың 9-ы үлгәндән һуң. Беҙ Тыуған ил өсөн ғүмерен биргән кешеләрҙең исемдәрен мәңге күңелдәрҙә һаҡлаясаҡбыҙ, – тине Радий Хәбиров һәм һәләк булғандарҙы бер минут тынлыҡ менән иҫкә алыуҙы һораны.
Радий Хәбиров төбәгебеҙ үҙ сәнәғәтенең уңыштары менән хаҡлы рәүештә ғорурлана ала тине. Иҡтисади саҡырыуҙарға һәм санкцияларға ҡарамаҫтан, Башҡортостан иҡтисади тотороҡлолоҡто һәм инвестицияларҙың артыуын һаҡлай. Ҡатмарлы иҡтисади шарттарҙа нефть химияһы, электр энергетикаһы, машиналар эшләү, фармацевтика һәм башҡа тармаҡтар импортты алмаштырыу, илдең технологик суверенитетын тәьмин итеү мәсьәләләрен уңышлы хәл итә.
– Йыл башынан алып предприятиеларыбыҙ етештереүҙе 6,6 процентҡа арттырҙы. Республика сәнәғәт сәйәсәтен тормошҡа ашырыу һөҙөмтәлелеге рейтингы лидерҙары иҫәбендә беренсе йыл түгел. Башҡортостан пилотһыҙ авиация өлкәһендә мөһим компетенциялар үҙәгенә әүерелә. Беҙ “дронлаштырыу” федераль рейтингында өсөнсө урынға сыҡтыҡ. Беҙҙең стратегик партнерҙар – “Роснефть”, “Газпром”, “Лукойл” компаниялары республика үҫешенә ҙур өлөш индерә. Шуныһы мөһим, предприятиелар ғәмәлдәге производстволарҙы модернизациялауға инвестициялар һалыуҙы дауам итә, яңыларын аса. Бының өсөн бөтә шарттар булдырабыҙ, шул иҫәптән “Алға” махсус иҡтисади зонаһын киңәйтәбеҙ – сәнәғәт инфраструктураһын үҫтереүҙең федераль рейтингында иң һөҙөмтәлеләрҙең береһе. Быйыл Милли инвестиция рейтингында йәнә өсөнсө урын яуланыҡ. Граждандарыбыҙҙың тормошо өсөн инфраструктураны яҡшыртыу буйынса ҙур комплекслы эште дауам итәбеҙ. Торлаҡ, юлдар төҙөйбөҙ, коммуналь объекттарҙы яңыртабыҙ, йәмәғәт транспортын яңыртабыҙ. Республикабыҙҙа йәшәү уңайлы һәм хәүефһеҙ булһын өсөн барыһын да эшләйбеҙ. Башҡортостан – был эштең төп күрһәткестәре буйынса лидерҙар иҫәбендә, – тине Радий Хәбиров.
Башҡортостан Башлығы белдереүенсә, әле республика ауыл хужалығы предприятиелары урып-йыйыу эштәрен тамамлай. Өс миллион тоннанан ашыу иген йыйып алынған да инде. Шәкәр сөгөлдөрөн йыйыу әүҙем бара. Бөтә культураларҙа ла яҡшы уңыш көтөлә. Һуңғы ете йыл эсендә агросәнәғәт комплексы продукцияһын экспортлау биш тапҡырға тиерлек артҡан.
Радий Хәбиров әйтеүенсә, 2028 йылда Өфөлә Шанхай хеҙмәттәшлек ойошмаһы ағзалары булған дәүләттәр башлыҡтары советы ултырыш үтәсәк. Республика Башлығы беҙ был ҡарарҙы ҡабул иткән ил Президентының ышанысын аҡларға тейешлекте билдәләне.
– Был донъя кимәлендәге ҙур ваҡиға. ШОС саммиты юғары кимәлдә үтергә тейеш. Әҙерлек эштәрен башланыҡ та инде. Мин командамдан тулы һөҙөмтә көтәм. Беҙ Рәсәй Президенты Владимир Владимирович Путинға Башҡортостанға, республикабыҙҙың мөһим пландарына һәм башланғыстарына даими иғтибар биргәне өсөн рәхмәт белдерәбеҙ, – тине Радий Хәбиров.
Республика Башлығы үҙенең сығышында Башҡортостандың һуңғы йылдарҙағы уңыштары һәм һәр тармаҡтың мөһим ҡаҙаныштары тураһында ентекле һөйләне. Республиканың идара итеү командаһы, Хөкүмәт, Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай, ҡала һәм район башлыҡтары Башҡортостанды тормош өсөн иң яҡшы төбәк итеү өсөн ҙур эш башҡара, тине Радий Фәрит улы.
Тантаналы ултырыш һуңында Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһын тапшырҙы. Быйыл республиканың иң абруйлы премияһына лайыҡ булыусылар араһында милли йыр сәнғәтен үҫтереүгә ҙур өлөш индергәне өсөн композитор, Башҡортостандың халыҡ артисы Рим Хәсәнов, халыҡ-ара, бөтә Рәсәй һәм республика кимәлендәге күләмле сараларҙы тормошҡа ашырыуға ҙур өлөш индергәне өсөн “Башҡортостан” дәүләт концерт залының баш режиссеры, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Илшат Фәхертдинов, “Бер ғүмер етмәй икән” спектакле өсөн башҡорт прозаигы, шағир, драматург, “Ағиҙел” журналының баш мөхәррире Мөнир Ҡунафин һәм Мостай Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры башҡорт труппаһының баш режиссеры, Шәйехзада Бабич исемендәге Республика дәүләт йәштәр премияһы лауреаты Рөстәм Хәкимов лайыҡ булды. Шулай уҡ Стәрлебаш районында “41-се йылдың ҡатындары” һәйкәлен төҙөгән өсөн рәссамдар Владимир Лобанов, Рөстәм Хәсәнов, Фирдант Нуриәхмәтов, Илгиз Фәйзуллин.
Бүләкләнеүселәр исеменән Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Мөнир Ҡунафин сығыш яһаны.
– Был спектакль аша беҙ яуҙағы егеттәрҙең батырлығын, уларҙың көндәлек көрәшен, тормошон күрһәтергә тигән маҡсат ҡуйғайныҡ. Минеңсә, уға өлгәштек. Сөнки төп герой Фәнистең әсәһе “Рәхмәт, улымды алып ҡайттығыҙ” тине. Әлшәйҙәге икенсе бер әсәй улымдың ниндәй батыр икәнлеген аңланым, ул ысын герой, дөрөҫ юлда йөрөй тине. Иң мөһиме – беҙ ошондай егеттәребеҙ менән еңәсәкбеҙ, – тине ул.
Шулай уҡ республикабыҙҙың лайыҡлы кешеләре юғары дәүләт наградалары алды. Сара тантаналы концерт менән тамамланды.
Марат МӘРҘӘНОВ, республиканың Мәҙәниәт министрлығының Гуманитар тикшеренеүҙәр үҙәге директоры:
– Башҡортостанда тарихи хәтерҙе һаҡлау йәһәтенән күп нәмә эшләнә. Республикала махсус хәрби операция башланғанға тиклем үк Радий Хәбиров хәрби-мемориаль сәйәсәткә бәйле саралар комплексын ойошторҙо, мәктәптәрҙә, юғары уҡыу йорттарында патриотик йүнәлештәге саралар булдырылды. Был – Шайморатов кластары, Герой партаһы, иҫтәлекле таҡтаташтар, һәйкәлдәр, шул иҫәптән генерал Шайморатовҡа ла. Һәм 2022 йылда, махсус хәрби операция башланғас, республика дөйөм алғанда, патриотик көн тәртибенең авангардында торҙо. Республикала геройҙарыбыҙ исемен йөрөткән исемле батальондар булдырылды: Шайморатов, Доставалов, Муса Гәрәев, Даян Мурзин һәм башҡалар. Бөгөн Башҡортостан Рәсәйҙең таяныс төбәктәренең береһе. Тап махсус хәрби операция барышында Башҡортостан үҙенең ныҡлығын, батырлығын күрһәтте. Яҡташтарыбыҙ ышаныслы рәүештә алғы һыҙыҡта тора, илебеҙҙе һаҡлай. Араларында геройҙар күп. Шулай уҡ республикабыҙ халҡы ла ситтә ҡалманы, меңәрләгән ирекмәндәр барлыҡҡа килде, күптәр ҡулдарынан килгәнсә МХО-ға булышлыҡ итә, төрлө патриотик саралар үтә. Әле махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларҙың хәтерен мәңгеләштереү буйынса эш бара. Документтар, архив материалдары йыйыласаҡ, музейҙар, яҙыусылар, киң матбуғат саралары эш алып барасаҡ. Хатта ғилми совет булдырыласаҡ. Шуны әйткем килә, республикабыҙ бөгөн Бөйөк Ватан һуғышы осорондағы кеүек эш итә: батыр улдарын фронтҡа ебәреп кенә ҡалмай, тылда ла еңеү өсөн тырыша. Оборона предприятиелар эшләй, ирекмәндәр хәрәкәттәре әүҙемләшә, ылау-ылау гуманитар ярҙам ебәрелә. Бергәләп еңеүгә өлгәшәсәкбеҙ!
Фото: "Башинформ".