Республикала транспорт министры тәғәйенләнде

Бөгөн Хөкүмәттең аҙналыҡ кәңәшмәһендә Радий Хәбиров кадр тәғәйенләнештәре тураһында хәбәр итте. Шулай яңы төҙөлөш һәм архитектура министрының кемлеге билдәле булды. Вазифаны элек “Төбәк операторы” капиталь ремонт фондын етәкләгән Павел Сафонов биләй.
– Беҙ ярайһы уҡ ҙур кадрҙар тикшереүен үткәрҙек. Һәм мин Павел Сафоновты төҙөлөш һәм архитектура министры итеп тәғәйенләү тураһында указға ҡул ҡуйҙым. Павел Валерьевичтың капиталь ремонт фондын етәкләүен беләһегеҙ. Минеңсә, эште ярайһы уҡ һөҙөмтәле итеп ойошторҙо, – тине Башҡортостан Башлығы.
Шулай уҡ Радий Хәбиров Хөкүмәт Премьер-министры урынбаҫары Рөстәм Ғәзизовҡа “Төбәк операторы” фондын кем етәкләйәсәген билдәләргә ҡушты.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, 2024 йылдан төҙөлөш һәм торлаҡ-коммуналь хужалыҡ министрлығы менән Артем Ковшов етәкселек итте. Ул ошоға тиклем вазифаны ваҡытлыса башҡарыусы ине.
Шулай уҡ Радий Хәбиров рәсми рәүештә Ишембай районы хакимиәте башлығы вазифаһын башҡарыусыны таныштырҙы. Ул – быға тиклем Бөрйән районына етәкселек иткән Рәмил Абдуллин. Район уның өсөн ят түгел, хеҙмәт юлы башында Рәмил Абдуллин Ишембай районы хакимиәте башлығының беренсе урынбаҫары булды.
Айнур Ҡотошов Бөрйән районы вазифаһын башҡарыусы итеп тәғәйенләнде.
Шул уҡ ваҡытта 2021 йылдан алып Ишембай районы хакимиәте башлығы булған Азат Ишемғолова хөкүмәт командаһында эшен дауам итәсәк, тине Радий Хәбиров.