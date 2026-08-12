Өфәлә БПЛА һөжүменән зыян күргән йортто ремонтлайҙар

Өфө хакимиәтенән белдереүҙәренсә, баш ҡалалағы БПЛА һөжүменән зыян күргән Ғафури урамындағы күп ҡатлы йортто ремонтлау эштәре бара.
Хәтерләйһегеҙҙер, 2 апрелдә йортҡа пилотһыҙ аппарат төшөү һөҙөмтәһендә өс фатир һәм торлаҡ булмаған бина зыян күрҙе.
Ленин районы башлығы Олег Котов хәбәр итеүенсә, әлеге ваҡытта техник ҡатта эшселәр конструкцияларҙы нығыта, ә ҡыйыҡта парапетты һүтәләр.
– Фатирҙарҙың береһендә электр монтажлау эштәре тамамланған, биҙәү эштәре алып барыла, икенсе бүлмәлә таҙартыу үткәрелгән, электр менән тәьмин итеү тергеҙелгән. Зыян күргән фатирҙарҙың береһендә штукатурлау, электр монтажлау һәм сантехник эштәр тамамланған, – тип яҙҙы Олег Котов.
Фото: Олег Котовтың “Бәйләнештә”ге төркөмөнән.