Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Социаль мәсьәлә
12 Августа , 13:15

Өфәлә БПЛА һөжүменән зыян күргән йортто ремонтлайҙар

Хәтерләйһегеҙҙер, 2 апрелдә йортҡа пилотһыҙ аппарат төшөү һөҙөмтәһендә өс фатир һәм торлаҡ булмаған бина зыян күрҙе.

Өфәлә БПЛА һөжүменән зыян күргән йортто ремонтлайҙарӨфәлә БПЛА һөжүменән зыян күргән йортто ремонтлайҙар
Өфәлә БПЛА һөжүменән зыян күргән йортто ремонтлайҙар

Өфө хакимиәтенән белдереүҙәренсә, баш ҡалалағы БПЛА һөжүменән зыян күргән Ғафури урамындағы күп ҡатлы йортто ремонтлау эштәре бара.

Хәтерләйһегеҙҙер, 2 апрелдә йортҡа пилотһыҙ аппарат төшөү һөҙөмтәһендә өс фатир һәм торлаҡ булмаған бина зыян күрҙе.

Ленин районы башлығы Олег Котов хәбәр итеүенсә, әлеге ваҡытта техник ҡатта эшселәр конструкцияларҙы нығыта, ә ҡыйыҡта парапетты һүтәләр.

– Фатирҙарҙың береһендә электр монтажлау эштәре тамамланған, биҙәү эштәре алып барыла, икенсе бүлмәлә таҙартыу үткәрелгән, электр менән тәьмин итеү тергеҙелгән. Зыян күргән фатирҙарҙың береһендә штукатурлау, электр монтажлау һәм сантехник эштәр тамамланған, – тип яҙҙы Олег Котов.

Фото: Олег Котовтың “Бәйләнештә”ге төркөмөнән.

Өфәлә БПЛА һөжүменән зыян күргән йортто ремонтлайҙар
Өфәлә БПЛА һөжүменән зыян күргән йортто ремонтлайҙар
Өфәлә БПЛА һөжүменән зыян күргән йортто ремонтлайҙар
Өфәлә БПЛА һөжүменән зыян күргән йортто ремонтлайҙар
Өфәлә БПЛА һөжүменән зыян күргән йортто ремонтлайҙар
Өфәлә БПЛА һөжүменән зыян күргән йортто ремонтлайҙар
Өфәлә БПЛА һөжүменән зыян күргән йортто ремонтлайҙар
Өфәлә БПЛА һөжүменән зыян күргән йортто ремонтлайҙар
Өфәлә БПЛА һөжүменән зыян күргән йортто ремонтлайҙар
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика