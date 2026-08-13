Тоғролоҡ һәм сабырлыҡ өлгөһө улар

Әлшәй районында йәшәүсе Нина һәм Виктор Чёботовтар бергә бәхетле йәшәүҙәренә 70 йыл тулыуын билдәләне. Был ғәҙәттәге ғаилә байрамы ғына түгел, ә тотош илдең бай тарихи биттәре лә. “70 йыл” тип әйткәндә күҙ алдына илебеҙ яҙмышы менән бәйләнгән кешеләр батырлығы, фиҙәкәрлеге, ҡаҙаныштар килеп баҫа. Тап улар һуғыштан һуңғы йылдарҙа үҙ юлдарын табып, замандаштары менән киләсәкте төҙөгән, йорт һалған, балалар үҫтергән. Тормош юбилярҙары беҙҙең өсөн рухи көстөң, ныҡлыҡ һәм тоғролоҡтоң тере өлгөһө. Бындай сифаттар бөгөн беҙгә ни тиклем кәрәк һәм мөһим! Юбилярҙар бына тигән өс бала тәрбиәләп үҫтергән, һигеҙ ейәндәре буй еткергән, хәҙер уларҙы 12 бүлә-бүләсәрҙәре һөйөндөрә.Чеботовтарҙың нәҫел тамырҙары көсәйеп, тыуған райондары ерендә үҫешеүен дауам итә.
Улар тиҙлек һәм үҙгәрештәр заманында тормошта иң мөһиме тоғролоҡ, сабырлыҡ һәм ғаилә ныҡлығы икәнен раҫлап йәшәй. Тап ошондай ғаиләләр илебеҙҙең ныҡлы нигеҙен тәшкил итә лә инде.
Һаулығығыҙ ныҡ, күңелегеҙ һәр саҡ йәш булһын, хөрмәтле тормош юбилярҙары!
Фото: Юстиция эштәре буйынса дәүләт комитеты.