Башҡортостан
+16 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Социаль мәсьәлә
18 Августа , 15:35

Хужаһыҙ йорттарҙы ни эшләтәләр?

Башҡортостанда былтырғы декабргә ҡарата 1 478 хужаһыҙ объект булыуы асыҡланған. Был турала Хөкүмәт кәңәшмәһендә Премьер-министр Андрей Назаров белдерҙе.

Хужаһыҙ йорттарҙы ни эшләтәләр?Хужаһыҙ йорттарҙы ни эшләтәләр?
Хужаһыҙ йорттарҙы ни эшләтәләр?

Башҡортостанда былтырғы декабргә ҡарата 1 478 хужаһыҙ объект булыуы асыҡланған. Был турала Хөкүмәт кәңәшмәһендә Премьер-министр Андрей Назаров белдерҙе.
Был объекттарҙың 248-е төбәк милкенә һәм 1 230-ы муниципаль милеккә ҡарай.

"Улар табыш килтермәй, ҡала һәм ауылдарҙың йөҙөн боҙа, енәйәтселек мөхитен киңәйтә, – тине Андрей Назаров. – Шуға күрә бындай мөлкәтте оптималләштереү талап ителә – уларҙы йә хужалыҡ әйләнешенә индерергә, йәки иҫәптән алырға кәрәк".

Ер һәм мөлкәт мөнәсәбәттәре министры Наталья Полянская белдереүенсә, әлеге мәлгә ике төбәк объекты һәм 29 муниипаль мөлкәт объекты хосусилаштырылған, тағы ла 63 муниципаль мөлкәт буйынса эш алып барыла. Барлығы 15 төбәк һәм 13 муниципаль объект утилләштерелгән, йәғни һүтеп алынған. Тағы ла 42 объект буйынса эш бара.
Фото: БР Ер һәм мөлкәт министрлығы.

"Башҡортостан" гәзитенең рәсми каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan

Автор:Рәшит Кәлимуллин
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика